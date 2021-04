Je to oficiální. LG už nebude vyrábět mobily

Menší z korejských výrobců hodil ručník do ringu. Nejvyšší vedení LG Electronics dnes oficiálně rozhodlo, že se firma stáhne z mobilního byznysu. „Umožní nám to soustředit zdroje do rostoucích oblastí jako automobilových komponent, chytré domácnosti, robotiky, umělé inteligence, B2B řešení, platforem a služeb,“ stojí v prohlášení. Firma se chce nadále podílet i na vývoji budoucích technologií 6G.

LG mobilní divizi rozpustí k 31. červenci letošního roku. I po tomto datu bude vyprodávat stávající zařízení a nadále bude probíhat servis a softwarová podpora stávajících mobilů. Jejich délka se ale bude odvíjet zařízení od zařízení, region od regionu.

Korejská společnost se v posledních letech v žebříčku největších výrobců mobilů propadala pod invazí nových čínských značek. Firma musela provoz dotovat, protože už byl výrazně ztrátový. Uvažovalo se prý také o prodeji divize, ale zřejmě se nenašel zájemce či se nepodařilo dohodnout vhodné podmínky.

Z dříve tradičních výrobců smartphonů se nadále daří jen Samsungu a Applu. Sony a HTC rovněž pouze paběrkují a nejspíš je čeká podobný osud jako LG. Nadějí, jak tyto značky zachovat na mapě, by byl prodej technologií a licencování. Díky tomu dnes přežívají Alcatel, Motorola nebo Nokia, což už dnes jsou všechno čínské mobily.

Ani odvážný LG Wing nepomohl před krachem: