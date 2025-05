Jeden z nejšílenějších telefonů roku. Z jeho druhého displeje uděláte fitness náramek nebo sluchátko

Skutečně odolný smartphone dostal úplně nový význam. Je sice teprve květen, ale vypadá to, že už teď máme před sebou jeden z nejvíce extravagantních telefonů letošního roku. Oukitel WP300 má hodně nekonvenční přístup ke zvýšené odolnosti, byť to na první pohled není znát. Z přední strany telefon vypadá tuctově, najdete na ní 6,8" 120Hz displej s rozlišením Full HD+. Záda jsou podstatně zajímavější, protože zde najdete dva fotoaparáty (108 Mpx + 2Mpx makro) a také druhý displej, který použijete nejen při focení selfíček.



Oukitel WP300 dostal do výbavy 16 000mAh baterii a také vytahovací zadní displej

Displej se totiž dá vycvaknout z těla telefonu, kdy se promění v samostatné Bluetooth sluchátko pro vyřizování hovorů, poslech hudby a monitoring pohybu. Když si tento modul nacvaknete do přibaleného řemínku, rázem se z něj stane fitness náramek na zápěstí. Na záda do volného místa pak můžete nacvaknout další modul, konkrétně svítilnu. A pokud byste chtěli, můžete dát LED osvětlení na zápěstí a sluchátkový displej zase zpět do těla telefonu. Jeho tloušťka narostla opravdu hodně výrazně, a to kvůli obří 16 000mAh baterii. Dobijete ji 45 watty přes kabel, který můžete využít i pro 18W reverzní dobíjení další elektroniky.



Zadní displej vložíte do přibaleného pásku čímž vytvoříte fitness náramek. Displej však může fungovat i samostatně jako Bluetooth sluchátko

Telefon splňuje odolnosti IP68 a IP69K, certifikace MIL-STD810H přidává odolnost vůči pádům z metru a půl na zem. Telefon pohání Mediatek Dimensity 7040 s 12GB RAM (přidat lze až 32GB virtuální RAM), 512GB úložiště rozšíříte microSD kartami. Telefon má čtečku otisků v bočním tlačítku, podporuje NFC platby a běží v něm Android 15. Prodávat se začne koncem měsíce na Kickstarteru, přičemž cenově by měl startovat zhruba na devíti tisících korunách.