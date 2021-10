Jediná letošní mobilní novinka od Huawei. Nova 9 sází na líbivý design a svižné prostředí

Pro Huawei a její fanoušky nastal sváteční okamžik. Na slavnostním eventu ve Vídni představila čínská společnost jediný nový smartphone určený letos k prodeji na trzích střední a východní Evropy (CEE). Huawei Nova 9 bude brzy v prodeji i v Česku, zájemce zaplatí 12 990 Kč.

Řada Nova se do Česka vrací po dvou letech, poslední vydaný model Nova 5T ještě mnozí uživatelé mají doma. Zatím pouze jediný letošní zástupce této řady, Nova 9, je smartphone střední třídy, který nabídne dostatečný výkon, pěkný displej, slušný fotoaparát i některé prémiovější funkce, jako je například rychlé kabelové dobíjení 66 W s adaptérem přiloženým v balení.



Adaptér pro rychlé 66W nabíjení je součástí balení

Na výběr jsou dvě barevné varianty – černá a modrá. První jmenovaná je spíše konzervativnější klasika, záda jsou vyrobena z lesklého skla a jsou náchylnější na otisky prstů. Modrá varianta je ozvláštněna mléčným sklem na zádech a lehkým perleťovým efektem. Díky tomu na ní otisky nejsou skoro vidět.

Štíhlý a ostře řezaný

Telefon patří ke středně velkým, ale tenkým zařízením. Tloušťka v pase činí 7,8 mm, boční hrany jsou poměrně ostré, proto je asi hned zkraje lepší opatřit telefon ochranným pouzdrem – jedno silikonové transparentní najdete rovnou v balení. Design bere inspiraci u velmi povedeného, dva roky starého modelu Huawei P30 – typickými znaky jsou sklo zakřivené k bočním okrajům a ostře seříznuté kratší hrany.

Zdařilý je OLED displej s Full HD+ rozlišením, který narostl na úhlopříčku 6,6 palce, nabídne obnovovací frekvenci až 120 Hz a nechybí v něm vestavěná čtečka otisků. Výkonnostně telefon rozhodně nestrádá – pohání jej čipset Snapdragon 778G, ale kvůli americkým sankcím pouze ve 4G variantě. 5G sítě tedy sice nejsou podporovány, ale v českých podmínkách to u zařízení střední třídy nevidíme jako zásadní problém.



6,5palcový OLED displej patří k lákadlům Novy 9

Nemá Google, ale ani Harmony OS

Horší to ale bude tradičně s aplikacemi. Huawei stále nesmí používat služby Googlu, tím pádem ani jeho market Play. Telefon sází na vlastní řešení Huawei Mobile Services (HMS) a market AppGallery. I když do něj aplikace průběžně přibývají, stále výběr není na úrovni dvou konkurenčních platforem od Applu a Googlu.



Prostředí EMUI 12 dostalo grafický facelift inspirovaný systémem Harmony OS

Přitom samotné prostředí Novy 9 je postaveno na Androidu, ale pouze na jeho otevřené licenci (AOSP). Trochu zklamání pro nás je, že Huawei nenasadil rovnou svůj vlastní systém Harmony OS. V Číně už se telefony s Harmony OS běžně prodávají, do Evropy se první modely dostanou nejspíš až v příštím roce.



Nechybí tmavý režim a spousta motivů pro Always On displej (AOD)

Telefon tak pracuje s prostředím EMUI 12, které je vývojovou evolucí známého EMUI, ale z Harmony OS si přece jen něco přebírá – je to viditelně modernější grafika, sjednocený design ikon, minimalističtější a elegantní nabídka nebo logika práce s vysouvacími roletami, kterou Huawei odkoukal z iOS. Co nás ale překvapilo nejvíc, je rychlost prostředí. Tak bleskové reakce a hladký chod nabízí málokterá nadstavba nad Androidem.

Obstojí proti konkurenci?

Telefon má charakteristický modul fotoaparátu, kterému výrobce říká Ultra Vision. Do dvou kruhů jsou soustředěny celkem čtyři objektivy: primární 50 Mpx (RYYB snímač, F1.9) + širokoúhlý 8 Mpx (F2.2) + hloubkový 2 Mpx (F2.4) + makro 2 Mpx (F2.4). Přední kamera nabídne 32 Mpx. Přední i zadní fotoaparát dokáže natáčet 4K video, zajímavostí je možnost kontinuálního záznamu při přepínání z hlavní kamery na selfie i naopak.



Ultra Vision kamera zahrnuje celkem čtyři objektivy na zadní straně | Foto: Huawei

Kvůli nefinální verzi softwaru telefonu v době psaní tohoto textu nebudeme hodnotit výsledky z fotoaparátu, ale některé snímky přesto zveřejníme. Rozhodně nejde o žádný propadák, ale víme, že Huawei umí fotky lépe. Proto si počkáme na aktualizaci a nové fotky doplníme přímo do toho článku.

Ve výčtu toho, co Huawei Nova 9 neobsahuje, zařazujeme 3,5mm jack, chybějící voděodolnost, absentující infraport a není zde podporováno ani bezdrátové dobíjení. Na druhou stranu to částečně vynahradí rychlé kabelové dobíjení 66 W, pomocí kterého lze vestavěnou baterii 4 300 mAh nabít do plné kapacity za necelou tři čtvrtě hodinu. Nechybí slot na paměťovou kartu, Huawei používá vlastní formát NM Card (velikostně je karta stejné jako nanoSIM karta).

Novinka se na českém trhu bude prodávat v jediné paměťové variantě 8 + 128 GB a na trhu to nebude mít vůbec snadné. S cenou 13 tisíc korun se rozhodně nepodbízí a navíc bude čelit „bratrovražednému“ souboji s bývalou dceřinou značkou a jejím modelem Honor 50. Ten je z velké části úplně identický, navíc podporuje služby Googlu a obsahuje i 5G konektivitu. Jeho cena bude patrně stejná. O dva tisíce levněji pak jde koupit prakticky stejně vybavené Xiaomi 11 Lite 5G NE nebo Samsung Galaxy A52s 5G, který má navíc voděodolné tělo.