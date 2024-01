Jediný nový smartphone na CESu. Je ze Švýcarska a bude se líbit datovým paranoikům

Mezi všemožnými gadgety na veletrhu CES vyčnívá jediný nový smartphone: Punkt. MC02 přijela do USA ukázat švýcarský firma Apostrophy. Její první telefon byl trochu atypický tlačítkáč, dotyková novinka přináší daleko modernější pojetí, přesto jde i tentokrát o maximální soukromí a bezpečnost uživatelských dat.



Podobnou tabulku při premiéře smartphonů používají snad všichni velcí výrobci. Jenže, zatímco ostatní se v ní chlubí novým hardwarem, vyšším výkonem, lepšími fotoaparáty a dalšími superlativy, u Punkt. MC02 se vše týká soukromí a bezpečnosti

Přestože je nejdůležitější software, stojí za to zmínit i hardware. Celočerný smartphone s povrchovou úpravou proti otiskům prstů dostal 6,67" IPS displej s rozlišením Full HD+ a jasem 400 nitů. V jeho průstřelu je umístěna 24Mpx selfie s fixním ostřením, ve fotomodulu na zádech je připraven 64Mpx hlavní snímač s autofocusem, 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. Energii zajišťuje nevyměnitelná 5 500mAh baterie, kterou dobijete 18 Watty. A to, jak přes USB-C kabel, tak i bezdrátově.

Na hranách telefonu se dále nachází 3,5mm jack, regulátory hlasitosti, akční tlačítko, jemuž nastavíte vlastní funkci, a zapínací klávesa, která je sloučena se čtečkou otisků prstů. Výkon má pod palcem osmijádrový Mediatek Dimensity 900 se 6GB operační pamětí. 128GB úložiště typu UFS 2.0 rozšíříte microSD kartami (až 2 TB). Tedy za předpokladu, že do hybridního slotu nevložíte druhou nanoSIM kartu. Telefon podporuje 5G sítě, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS a NFC.

To hlavní je software

Nemusíte se bát, že by v telefonu běžel nějaký „bezejmenný“ operační systém, což naznačuje jméno ApostrophyOS. Je zřejmé, že jde o upravenou verzi AOSP verze Androidu 13, ale se spoustou změn oproti originálu.

V základu čekejte minimalistický systém se základní sadou aplikací bez reklam (e-mail, kalendář, kontakty, poznámky a správce souborů), která v sobě nemá žádné stopy Googlu. Důraz je kladený na maximální bezpečnost a integritu dat v telefonu, a pokud už z MC02 nějaká data odcházejí, jsou ukládána na švýcarské servery podle tamní legislativy. A ta je evropským regulím zřejmě daleko bližší, než americká pravidla.

Představení telefonu Punkt. MC02:

Systém má vestavěnou VPN Digital Nomad, která chrání soukromí při brouzdání na webu. Pokud však nechcete být o nic ochuzení, má telefon přístup i na Google Play, odkud si stáhnete libovolné aplikace. Nevyhnete se však přihlášení ke Google účtu. U každé z aplikací lze nastavit úroveň bezpečnosti, environmentální vliv a také energetický a mobilně–datový dopad.

Výrobce si zakládá na tom, že žádná nainstalovaná aplikace nebo webová stránka nemůže přistupovat k vašim osobním datům v základních aplikacích (tzv. Home space). Nedochází tak ke zneužití soukromých dat pro účely reklamy a pro jejich možné přeprodávání. Ochrana je navíc rozšířena i pro aplikace, které si do telefonu nainstalujete. Jenže, to není zadarmo. Za nadstandardní bezpečností stojí služby Apostrophy Services, přičemž první rok je máte při pořízení telefonu zdarma. Posléze však stojí 370 Kč za měsíc. Samotný telefon se dostane do prodeje koncem ledna a stát bude, v přepočtu, zhruba 17 tisíc korun.