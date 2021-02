Jednu bitvu prohrál, ale válka ani zdaleka nekončí. Epic si stěžuje na Apple u Evropské komise

Herní studio Epic Games (Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament, ale také Unreal Engine, na kterém staví tisíce dalších her) se pustilo do dalšího boje s Applem. Podle serveru Business Insider podal Epic stížnost u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Jde o další z řady právních kroků, které firma podnikla. Zpráva přichází po prvním dílčím vítězství Applu:

„Prostřednictvím řady pečlivě navržených protisoutěžních kroků poškodila společnost Apple naši konkurenceschopnost a možnosti distribuce našich produktů,“ uvádí Epic Games v prohlášení, které zveřejnil na svých stránkách. „Spotřebitelé mají právo instalovat aplikace ze zdrojů podle jejich rozhodnutí a vývojáři mají právo soutěžit na férovém trhu,“ dodal v prohlášení šéf formy Tim Sweeney.

Apple s obviněními nesouhlasí. „Epic byl jedním z nejúspěšnějších vývojářů v App Store a vyrostl v multimiliardový obchod, který oslovoval a stále oslovuje miliony zákazníků systému iOS po celém světě, včetně EU. Epic však využil situace a poskytl hráčům vlastní platební systém, čímž porušil naše pravidla a pokyny v rámci App Store, které platí stejně pro každého vývojáře a chrání uživatele iOS.“ Chování Epiku udělalo ze zákazníků pouhé „pěšáky“ v této „válce“. Těšíme se, až všechny naše argumenty vůči Epiku budeme moci oznámit Evropské komisi,“ uvedl v reakci Apple.

Válka o peníze

Spor obou společností trvá už od loňského srpna. Tehdy umožnil Epic hráčům používat vlastní platební systém, čímž se vzepřel jednomu z pravidel App Storu, které vyžaduje používání výhradně platebního systém od Applu.

Postup Applu byl očekávaný. Úspěšná a vysoce oblíbená multiplayerová hra Fortnite zmizela z App Storu. Epic podal na Apple žalobu ve které tvrdil, že společnost ukládá vývojářům nepřiměřená omezení. Tahanice nepolevily ani během podzimu. Po vytvoření hashtagu #FreeFortnite a vyzvě hráčům, aby dali najevo nespokojenost, podala herní společnost v listopadu další žalobu na Apple. Tentokrát v Austrálii.

„Stejně jako v případě žaloby podané ve Spojených státech se snažíme ukončit monopolní zásady distribuce aplikací společnosti Apple, které potlačují konkurenci a ohrožují schopnost vývojářů inovovat a vytvářet nové druhy her, aplikací a dalších projektů,“ uvedl tehdy Epic.

Epic a Apple směřují k velké válce, která vypukne v květnu zahájením soudního procesu. Zúčastnit se mají i nejvýše postavení zástupci obou stran – generální ředitel Applu Tim Cook a generální ředitel Epic Games Tim Sweeney.