Jen čtvrtina uživatelů iPhonů má i hodinky Apple Watch. AirPody nosí v uších každý třetí

Říká se jim velká trojka. iPhone, hodinky Apple Watch a AirPody se podepisují pod šedesát procent příjmů Applu. Agentura CIRP se zaměřila na nejdůležitější zákazníky Applu, tj. zjišťovala procento uživatelů, které vlastní všechny tři zmiňované klíčové produkty. A došla k překvapivým zjištěním.

Z výzkumu, který probíhal rok, a který skončil letos v červnu vyplývá, že zhruba čtvrtina uživatelů používá společně s iPhonem i hodinky Apple Watch. Zřejmě i díky nižší ceně jsou na tom lépe sluchátka AirPods, které používá zhruba třetina uživatelů iPhonů. A zatímco ještě před pár lety měly iPhony přibalená sluchátka, doba se změnila, a spousta uživatelů se spoléhá na bezdrátové AirPody. Ty navíc nefungují pouze s iPhony, ale i s dalšími zařízeními od Applu, např. s iPady nebo s MacBooky.



Agentura CIRP zjistila, kolik procent uživatelů iPhonů používá jen hodinky Apple Watch, jen AirPody či oba doplňkové produkty současně

Všechny tři klíčové produkty Applu však používá jen 12 procent uživatelů, a to je poměrně nízké číslo, uvážíme-li, že se pro uživatele iPhonů jedná o hodinky a sluchátka číslo jedna. Ti, kteří používají iPhone, tak často volí jen jeden z doplňkových produktů. Na to, zda je důvodem vysoká cena cena, nebo to, že by uživatelé pro oba doplňky nenašli využití, studie nedává žádnou odpověď. Apple má v oblasti doplňkových produktů pro iPhony výrazné rezervy, a rozhodně má co zlepšovat.

Zdroj CIRP