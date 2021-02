Jen do konce února. Neomezené volání, SMS a 1 GB dat za 249 Kč od Tesco Mobile

Pouze do 28. února 2021 platí akce virtuálního operátora Tesco Mobile, který nabízí předplacenku s opakovaným balíčkem Neomezeně s 50% slevou. Za 249 Kč měsíčně jsou součástí balíčku neomezené hovory do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a 1 GB dat. Balíček bude možné za uvedenou akční cenu používat až do konce letošního roku. Běžná cena je 499 Kč.



Už jen do konce února jsou vybrané předplacenky Tesco Mobile se slevou

Taktéž do konce února lze od virtuála získat předplacenku s přednabitým kreditem 150 Kč za zvýhodněnou cenu 69 Kč. Tento opakovaný balíček obsahuje neomezené volání a SMS pouze do vlastní sítě Tesco Mobile, jinak se do všech ostatních sítí platí 1,50 Kč za minutu hovoru a 1 Kč za odeslanou SMS. Balíček za 69 Kč měsíčně lze opět využívat až do 31. prosince 2021.