Jen se přepojíte k jinému telefonu. Wear OS 4 konečně opraví jedno z největších omezení chytrých hodinek

Do chytrých hodinek se pomalu chystá nová verze operačního systém Wear OS 4, která začne kopírovat třadiční roční harmonogram systémových verzí Androidu. Každý rok se tak pro hodinky objeví nová verze systému, která přinese více či méně softwarových novinek, a jednu takovou můžeme čekat i u blížícího se Wear OS 4. Pokud často střídáte smartphony, hodinky se tomu konečně dokáží plně přizpůsobit.

Pokud v současné době používáte hodinky s Wear OS 3, a chtěli byste přejít na jiný smartphone, znamená to, že musíte hodinky kompletně vyresetovat. Zmizí tak veškerá vaše historie, smažou se aplikace, které jste do hodinek nainstalovali, ciferníky, hudební soubory pro offline poslech, screenshoty, poznámky, prostě úplně vše. V novém telefonu pak musíte hodinky nastavit úplně od píky, opět si nainstalovat ty aplikace, které používáte, a projít přes „otravný“ tutoriál (pokud tedy prstem rychle po sobě nemačkáte „jako zběsilá“ na ciferník), který vám ukazuje, jak se hodinky ovládají. Jenže, to už vy přece dávno víte...



Wear OS 4 vyřeší jednu z nejotravnějších věcí, která je na této platformě už od jejího založení. Když měníte telefon, musíte resetovat hodinky, a na novém telefonu opět absolvovat úvodní tutirál, kompletní nastavení i ručně nainstalovat aplikace a personalizovat ciferníky

Od podzimního Wear OS 4 však nastane velká změna. Budete totiž moci hodinky „přepnout“ na jiný telefon, resp. na párovací aplikaci jiného smartphonu. A to je funkce, která dokáže ušetřit spoustu času. Jedním z výrobců, kteří již spustili betaverzi Wear OS 4 je Samsung, a právě v jeho softwaru určeném pro hodinky Galaxy Watch5 je už tato funkce k dispozici. Samozřejmě, je tu i jeden důležitý předpoklad. Účet, k němuž jsou hodinky již připojeny, musí být i nového telefonu totožný, aby mohla pokračovat jejich synchronizace. V opačném případě se restartu hodinek nevyhnete.

Betaverze One UI Watch od Samsungu navíc přináší i spoustu dalších novinek, např. personalizované úrovně srdečního tepu, intervalové cvičební programy s různou úrovní intenzity, vylepšenou aplikaci Samsung Health, pohodlnější výběr mezi ciferníky a dodatečné informace a statistiky o kvalitě vašeho spánku. Finální verze Wear OS 4 bude vydána ve druhé polovině letošního roku, zřejmě v době, kdy Google oznámí řadu Pixel 8 s Androidem 14. Ve stejné době by mohly dostat update i hodinky Pixel Watch, stávající i chystané hodinky od Samsungu, a další vybrané modely.

Představení hodinek Galaxy Watch5 Pro:

Zdroj: 9to5google, Sammobile