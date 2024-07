Ještě rychlejší a pohodlnější NFC platby. K terminálu přiložíte telefon klidně i displejem nebo horní hranou

Mladá mobilní značka Infinix čas od času oznámí inovace v oblasti, kde byste to možná už ani nečekali. Tentokrát se zaměřila na NFC u smartphonů, které je používáno primárně při placení. Infinixu se nelíbilo, že NFC funguje jen na zádech telefonu, a to často jen na specifickém místě. Nehledě na to, že někdy trochu déle trvá, než najdete u telefonu správné místo, které musíte přesně přiložit na symbol na terminálu. Přikládání telefonu k terminálu (a nejen to) má zjednodušit nová technologie s názvem 720° SphereTech NFC.



Infinix u budoucích telefonů umožní přiblížení k NFC zařízením (zámek, terminál, platební karta) zády, displejem i horní hranou. A to pod různými úhly

Infinix si patentoval technologii, která budoucím zařízením umožní platit přiložením displeje nebo přiblížením jakékoliv boční hrany k terminálu. Podstatně se tak zvýšila plocha pro kontakt se čtečkou, výrobce navíc i dvojnásobně vylepšil dosah NFC. A nemusíme se bavit jen o bezkontaktním placení. K chytrému zámku, který odemyká přes NFC, budete moci telefon přiblížit horní hranou. Pokud by vám chtěl někdo zaplatit platební kartou (a máte patřičnou POS aplikaci), mohl by ji přiložit komfortněji přímo k displeji, a nikoliv na záda smartphonu.

Infinix u nové technologie vyzdvihuje stabilitu a rychlost. Výrobce uvádí vyšší bezpečnost technologie, konkrétně třeba možnost vzdáleně zablokovat NFC u ztraceného nebo ukradeného zařízení. Nová podoba NFC bude nasazena u budoucích smartphonů značky. Zda se tak stane ještě v letošním roce, zatím nevíme.

