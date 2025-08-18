Jmenujte funkci, bez které byste nemohli fungovat na iPhonu. U univerzální schránky se uživatelé vzácně shodnou

Názory na to, která funkce je v ekosystému Apple nejdůležitější, se často liší. Každý má svou oblíbenou, bez které si práci neumí představit. Jedna funkce však získává výjimečnou shodu napříč uživateli: sdílená schránka mezi iPhonem, iPadem a Macem. Apple ji nazývá Univerzální schránka a právě ona propojuje zařízení celého ekosystému.
Funkce Univerzální schránka propojí schránku (clipboard) mezi iPhonem, iPadem a MacOS. Spousta uživatelů ekosystému od Applu by bez ní doslova nedokázala existovat
Co vše můžete mezi zařízeními kopírovat? Například fotografie, screenshoty, telefonní čísla, jména, poštovní a webové adresy, jednorázová hesla (OTP) nebo cokoli, co potřebujete pro práci (IBAN, části zdrojového kódu, příkazy, poznámky apod.). Všechna vaše zařízení musí být přihlášená pod stejným Apple účtem, mít zapnutý Bluetooth a Wi-Fi a také funkci Handoff. Při kopírování se obsah automaticky přidá do schránky druhého zařízení, kde zůstane do té doby, dokud jej nenahradíte kopírováním něčeho jiného na jednom či druhém zařízení.
Univerzální schránka a Asistivní přístup
Další často zmiňovanou funkcí je tzv. Asistivní přístup. Když někomu předáte svůj iPhone, asi úplně nechcete, aby si v telefonu dělal, co chtěl. Pokud mu ukážete jen fotku, neotevře si na iPhonu nic dalšího. Když dáte malým dětem do rukou iPhone při bavení se s dědou a babičkou, je velká šance, že mimo volání nebudou dělat nic jiného.
Asistivní přístup omezí to, co si na iPhonu pustíte. Třeba jen na galerii a konkrétní hru nebo aplikaci
Totéž platí v situaci, kdy si děti hrají na firemním nebo vašem iPhonu hry nebo sledují videa. Asistovaný přístup nastavíte na akční tlačítko nebo jej spustíte přes horní lištu. Pro vypnutí stačí třikrát stisknout zamykací tlačítko. Pro zapnutí i vypnutí stačí zadat dříve nastavený PIN kód a v režimu jen zvolíte povolené aplikace, které se v něm mohou spustit. Vše ostatní je zablokováno.
Další zajímavé funkce iPhonů, na které si uživatelé zvykli:
- Rychlý návrat nahoru (stačí klepnout prstem do horní části displeje, například na hodiny nebo do Dynamic Islandu, když neběží žádná aktivita)
- Náhrady textových řetězců (v Apple klávesnici si důležité informace schováte například pod speciálními znaky)
- Převodník měn v kalkulačce (stačí stisknout ikonu kalkulačky v Kalkulačce)
- Přesný posun kurzoru v textu (podržení mezerníku v Apple klávesnici)
- Sdílení fotky přes aplikaci Lupa (v paměti nezůstane žádný screenshot ani jiný pozůstatek)
- Automatické přepisování verifikačních kódů z SMS a nabídnutí automatického vyplnění nad klávesnicí (Kódy se použití SMS smažou - je nutné nastavit přes Nastavení – Obecné – Automatické vyplňování a hesla)
- Zobrazení vodítek pro pohyb vozidla (když se vám při jízdě a používání iPhonu dělá špatně)
- Pozdější odeslání textovky (např. při přání k narozeninám)
- Aplikace Zkratky pro vytvoření zkratek na cokoli, co vás napadne
A jaká je pro vás osobně jedna důležitá funkce v iPhonu, bez které byste nemohli existovat?