Jony Ive se spojil s OpenAI. Víme, jak má fungovat AI zařízení s foťákem, které si pověsíte na krk

Samostatným AI nositelným zařízením se prozatím příliš nedaří. Změnit to však má Jony Ive, který je nesmazatelně zapsán do historie Applu. Jeho start-up odkoupila společnost OpenAI a v zákulisí se již živě diskutuje o tom, co vlastně Jony Ive chystá. Podle analytika Ming-Chi Kua se má jednat o nositelné zařízení na krk, které se dostane do prodeje v roce 2027.



AI zařízení Humane AI Pin a Rabbit R1 zklamala na plné čáře. Přesto se máme těšit na AI zařízení od Jonyho Ivea, které má přinést velké změny

Podle jeho vyjádření máme očekávat kompaktní zařízení bez displeje, které bude trochu větší než Humane AI Pin. Konkrétně půjde o zařízení s rozměry a designem připomínajícím přehrávač iPod Shuffle. Jednou z možností jeho přenášení má být nošení na krku. Zařízení bude mít na svém těle několik fotoaparátů a mikrofonů, aby mohlo detekovat dění v okolním prostředí. V případě, že se v blízkosti bude nacházet počítač nebo smartphone, zařízení na něj přesměruje zobrazení či některé výpočetní úkony. Tím se zajistí i částečná úspora baterie.

AI přívěsek na krk

Na internetu v současnosti kolují pouze neoficiální designová ztvárnění zařízení, které je zatím ve fázi prototypu. Zařízení má být uvedeno na trh v roce 2027 a vyrábět se má ve Vietnamu. Především kvůli současné geopolitické situaci mezi Čínou a USA nedává smysl zahájit výrobu nového zařízení v Číně.

Nové zařízení od OpenAI však bude vyhledávané především proto, že za ním stojí Jony Ive. Ten bude muset překročit svůj stín a vytvořit AI zařízení, které překoná veškerá očekávání. Už jen proto, že zařízení Humane AI Pin a Rabbit R1 nakonec jednoznačně zklamala. Půjde tato novinka ve stejných šlépějích, nebo začnou mít samostatná AI zařízení konečně větší smysl?