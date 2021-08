Jsme česká jednička, tvrdí Xiaomi. Co na to Samsung, vytáhne zase jiná čísla?

Xiaomi se dnes na sociálních sítích pochlubilo prvním místem v prodejích smartphonů na českém trhu za druhé čtvrtletí letošního roku. Odkazuje se přitom na odhady prodejů společnosti Canalys. Čísla odráží tzv. „sell in“ distribuci, tedy počet dodaných smartphonů od distributorů prodejcům, nikoli reálné prodeje koncovým zákazníkům.



Tržní podíly výrobců smartphonů v Česku za 2. čtvrtletí 2021 | Zdroj: Canalys

Podle této metriky Xiaomi vychází, že je největším výrobcem smartphonů v České republice podle tržního podílu. Ten dosáhl během měsíců dubna až června 29 % s téměř trojnásobným meziročním růstem o 192 %. Samsung naopak na svém podílu meziročně o něco ztratil a s 28 % má být tržní dvojka. Třetí místo obsadil Apple, následovaný raketově rostoucím Realme. Páté místo znamená velký úspěch pro TCL, které zahrnuje také značku Alcatel.

Firmy ukazují čísla, která jim víc vyhovují

Problém „sell in“ odhadů může být v tom, že zohledňuje pouze velkoobchodní prodeje. Nikde ale není napsáno, že část započítaných zásob prodejce nevyveze někam do zahraničí a neprodá na jiném evropském trhu. Do takových transakcí potom český koncový zákazník nijak nevstupuje a není tedy důvod, proč je vykazovat do statistik za český trh.

Na riziko těchto nepřesností ve statistikách nedávno upozornil Samsung, který jako důkaz předložil vlastní čísla prodejnosti od jiné agentury GfK. Ta už započítává skutečné prodeje z obchodů koncovým spotřebitelům. Problém je, že tyto statistiky jsou neveřejné, firmy za průzkumy od GfK platí nemalé peníze a není v jejich zájmu zveřejňovat obraz celého trhu. Na druhou stranu není moc jiných možností, jak vyvrátit nepřesnosti jiných průzkumů, než předložit kompletní vlastní statistiku. Udělá to Samsung i tentokrát?

Xiaomi začalo na konkurenci dotírat už začátkem roku 2021: