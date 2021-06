Jsou chytré mobily hloupé? Za jejich nízkou výdrží může systém i samotní výrobci

I když jsou chytré telefony stále výkonnější, výdrž baterie pořád zaostává. Sice se navyšuje její kapacita, sice je zde i rychlé nabíjení, ve finále by ale vaše zařízení vydrželo ještě o poznání více. Bojují s tím nejen výrobci smartphonů, ale i vývojáři. Oba tábory však úplně jinak, než byste si mohli myslet.

Smysl chytrého mobilu je takový, že ve své paměti udrží v chodu více aplikací naráz, přičemž uživatel se mezi nimi může přepínat a naváže tam, kde skončil. Tak by tomu tedy bylo v ideálním světě. Výrobci mobilních telefonů v nichž jede operační systém Android, do nich totiž přidávají jednu, pro uživatele nepříjemnou, pro baterii naopak přínosnou, funkci.

Ta má za úkol po daném čase neaktivity spuštěnou aplikaci vypnout. Je přitom jedno, jestli se jedná o aplikaci na cvičení, GPS tracker, monitor spánku, budíky výrobců třetích stran, nebo třeba týmovou aplikaci Slack. Ta tak např. neumožňuje odesílat notifikace atd. Pokud se tedy kupříkladu během 60 minut nerozsvítí displej telefonu, aplikace to má spočítané. Ptáte-li se proč, je to ze zcela prostého důvodu a to aby tato aplikace nečerpala energii z baterie a váš telefon tak vydržel o to déle. A z chytrého telefonu se tím stává vlastně jen telefon.

I když se Google snaží neustále zvyšovat efektivitu systému při nakládání s jeho prostředky, že pouze omezí náročné aplikace na pozadí, výrobci často přicházejí s řešením vlastním a to ne příliš vhodně napsaném. Baterii sice šetří, to ano, ne však užitečně. Výsledek je pak takový, že uživatelé chytrých telefonů viní vývojáře aplikací, že nejsou schopni napsat funkční titul. Ti za to ale ve finále vůbec nemohou, stejně jako samotný operační systém. Vina je právě na straně výrobců telefonů.

Z tohoto důvodu vznikla i webová stránka dontkillmyapp.com, která se na tento fakt snaží upozornit. Stojí za ní dokonce Češi. Tento web hodnotí jednotlivé výrobce mobilních telefonů a radí přitom uživatelům, jak se mají zachovat, pokud jim nějaká aplikace nefunguje tak, jak sami očekávají.

A kdo si vede aktuálně nejhůře? Plných pět palců dolů má Huawei, po čtyřech pak výrobci, jako jsou OnePlus, Nokia, Xiaomi, Meizu nebo Asus. Tři si odnáší Samsung, Lenovo a Oppo. U Huawei je problém v jeho nadstavbě EMUI, OnePlus má zase problematický jeho Oxygen OS a např. u Xiaomi tkví problém v přizpůsobení MIUI. U Nokie však nemají vyhráno ani ta zařízení, která běží na systému Android One.

Chcete-li si nastavit ve vašem telefonu všechny procesy tak, aby byly správné nejen pro vás, ale i pro baterii vámi používaného zařízení, stačí si na webu rozkliknout nabídku dané značky. Tam se nacházejí různé postupy nejen pro uživatele, ale i pro vývojáře aplikací. Podle jakých kritérií se pak výrobci hodnotí, si můžete přečíst zde.