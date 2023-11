Jsou jako Garmin Epix, ale zajímavější. Nemusíte být potápěč ani parašutista, mají smysl i jako univerzální hodinky

Hodinky Garmin Quatix 7 Pro jsou vybaveny odolným safírovým sklíčkem displeje, který je zasazený do titanového rámečku s karbonovou povrchovou úpravou a kovovým krytem tlačítek. A to v modročerné barevné kombinaci, přičemž některé součásti hodinek jsou vyrobené z recyklovaných oceánských plastů.

Funkční a měřící základ totiž zůstává většinou stejný . Hodinky mají displej AMOLED, bývají postavené na nové generaci hardwaru s duální GPS, do všech modelů se ovšem nedostal nový snímač srdečního tepu Elevate 5. Na druhou stranu, starší a nový snímač měří prakticky stejně, a tak by jeho typ nemusel být hlavním kritériem při výběru hodinek.

Garmin Tactix 7 AMOLED jsou univerzální taktické hodinky do terénu, které vypadají zase trochu subtilněji. Možná je to kvůli designu titanové lunety, možná kvůli textilnímu řemínku. Design Epixů je však zase lehce posunutý na jinou stranu. Přímo v základním balení dostanete spolu s hodinkami i voucher na topografickou mapu Topo Czech Pro, kterou si zobrazíte přímo na zápěstí.

Garminy pro piloty

Cena: 30 215 Kč až 39 990 Kč

Garmin D2 Mach 1 Pro jsou hodinky určené primárně pro piloty. Na první pohled působí daleko mohutněji, než hodinky značky se silikonovými řemínky. Mach 1 Pro nabídnou titanový rámeček a titanové pásky, displej chrání vrstva proti poškrábání. Vestavěná svítilna má bílý nebo červený režim, které přejme i ciferník při aktivaci nočního režimu. To učiníte stiskem jednoho z bočních tlačítek.



Garminy pro piloty jsou mohutnější a těžší

Na hodinkách si zobrazíte letecké mapy, spustíte navigaci na nejbližší letiště či na jakoukoliv lokaci ze světové letecké databáze. Do hodinek dorazí informace o povětrnostních podmínkách a počasí, a to pro aktuální místo i předpovědi počasí pro vybraná letiště. Hodinky mají přehledný výškoměr, dokáží zaznamenávat vzlet, průběh letu a přistání, popř. si do hodinek můžete přenést letový plán. V průběhu letu si můžete hodit i nouzový režim, nebo konfigurovatelná letecká varování, např. na intenzitu větru. Mimo to mají hodinky standardní funkce, které měří vaše základní zdravotní funkce, pohybovou aktivitu a cvičení.