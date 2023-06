Jsou to sice jen drobnosti, ale snaha Googlu se cení. Androidy a hodinky dostanou v červnu nové funkce

Google představil nové funkce, které v červnu dorazí do telefonů a tabletů s Androidem, a také do chytrých hodinek s Wear OS. Jedná se o drobnosti, které nejsou navázané na velkou aktualizaci firmwaru, přesto potěší to, že chce Google do svých operačních systémů pravidelně přidávat nové funkce. A přesto, že jsou tradičně upřednostňovány Pixely, přichystal si Google i něco pro Androidy ostatních značek.

První funkcí je Reading Practice. Je navržena pro děti, protože ji najdete jen v dětských knížkách, které si stáhnete z obchodu Google Play Knihy. Ve spodní části displeje se objeví okno, v němž vám funkce dá vědět, kterou část textu jste přečetli špatně (za pomoci Google Assistanta), popř. poradí s výslovností. Tato funkce bude dostupná, jak u smartphonů, tak u tabletů.

Funkce Reading Practice:

Mezi další změny patří nové widgety. Na telefony a tablety dorazí tři nové miniaplikace týkající se služeb Google Finance, Google News a Google TV. Do hodinek zase přibude nová „dlaždice“ se zkratkou ke Spotify, a také k aplikaci Google Keep. Klávesnice Gboard dostane nové kombinace emoji, která vytvoříte přes funkci Emoji Kitchen.

Poslední novinka se týká všech členů s předplatným Google One. Google dokáže potvrdit, zda některé vaše osobní údaje (např. rodné číslo) neunikly na darknet. A pokud ano, Google vám krok za krokem poradí, jak vyztužit zabezpečení vašeho účtu. Tato funkce je zatím k dispozici jen v USA, ovšem brzy se rozšíří i do dalších zemí světa.

Skenování darknetu od Google One:

Zdroj: Google Blog