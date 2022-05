K čemu 200Mpx foťáky? Samsung chystá už druhý takový snímač, ten první zatím v mobilu nikdo nepoužil

Letošní rok se měl podle mnohých nést ve znamení 200Mpx fotoaparátů, máme začátek května, a na trhu zatím žádný takový smartphone nenajdeme. Tím samozřejmě nevylučujeme, že žádný z mobilních výrobců letos nepředstaví 200Mpx fotomobil, už teď je však jasné, že to žádná velká „masovka“ nebude. Jedním z prvních fotomobilů, které mají mít tak vysoké rozlišení hlavního snímače, má být připravovaná Motorola Frontier.

Bude využívat 200Mpx snímač od Samsungu, který byl oznámen již vloni. A přesto, že Samsung už chystá jeho nástupce, původní fotočip se zatím do žádného komerčního zařízení nedostal.

Proč chtít 200 megapixelů?

Zásadní otázka je jasná, potřebujeme mít v mobilu 200 megapixelů? Zatím to spíše vidíme na souboj o prvenství nežli o nějaké podstatné vylepšení fotografické kvality. Jistě, čipsety a jejich ISP jsou na tak velká rozlišení připravené. Poradí si s nimi Snapdragon 8 Gen 1, Mediatek Dimensity 9000 či Exynos 2200. Taiwanský Mediatek má už na světě dokonce i podporovaný čipset, který nepatří mezi úplně ty nejvýkonnější - Dimensity 1300.

Poté potřebujeme fotočip. Na trhu existuje zatím jediný 200Mpx exemplář, a to ISOCELL HP1. Tento foto snímač byl oznámen již vloni v září, a přesto jsme jej dosud u žádného telefonu neviděli. Při focení dostanete z foťáku rozlišení 16 384 × 12 288 pix, jenže v drtivé většině případů si vystačíte s hybridním pixel binningem 4 × 4, který „stlačí“ rozlišení na 12,5 megapixelů (se spojenými 2,56μm pixely). Samotný snímač má rozměry 1/1.22 palce, jednotlivé pixely mají rozměry 0,64 μm.

Jenže, už současné 108Mpx snímače, které se v posledních dvou letech rozšířily až na hranici telefonů střední třídy, mají své rezervy. Ta první spočívá v pomalém ostření, které často kompenzuje přídavný laser, ale také ve velmi špatném ostření do blízka. Pokud fotíte objekt vzdálený do 10 cm od foťáků, telefon na něj nedokáže zaostřit a musí si pomáhat všemi možnými doplňkovými snímači (širokáč nebo zoom). Druhým nedostatkem je velikost fotek. Současný 108 Mpx snímek může zabírat v JPG i kolem 30 MB. Jste připraveni na fotografie, které budou mít velikost třeba 50 či 70 MB, nebo ještě více?

Představení 200Mpx fotočipu od Samsungu:

Diskutabilní je zatím i očekávaný přínos pro kvalitnější noční focení. Jenže, takový 108MPx ISOCELL HM3 má po sloučení pixely o rozměrech 2,4 μm, a to už není zase až takový rozdíl oproti 2,56μm pixelům. Výřezy (tj. digitální zoom) z hlavních foťáků bývají od 10× úrovně zoomu často nepoužitelné, navíc optika se už dostala na metu desetinásobného přiblížení, takže ani v tomto úhlu pohledu nebudou mít 200Mpx foťáky nějakou velkou přidanou hodnotu. Ještě, když se bavíme o stále malých snímačích pro účely mobilních zařízení. Telefon je prostorem limitován, a to se týká i mobilních 200Mpx foťáků.

Tou největší výhodou 200Mpx foťáků má být zatím „neviděná“ úroveň detailů. Abyste si je však vychutnali, budete potřebovat ideální světelné podmínky. A i tak bude záležet na post-processingu a umělé inteligenci, které převedou surová data na finální fotografii. Samply ve videu od Samsungu vypadají skvěle, my však budeme daleko více zvědaví na výsledky fotočipu ve finálním telefonu a to při běžném používání.

Osm měsíců bez 200Mpx telefonu

Co je však nejvíce zarážející, je to, že osm měsíců od uvedení „revolučního“ 200Mpx fotočipu neexistuje ani jeden telefon, v němž bychom tento foťák našli. A soudě podle toho, jakou vlnu zájmu vyvolalo představení tohoto fotoaparátu, jsme čekali, že se výrobci poperou o to, kdo bude první. Je to až s podivem, ale nikdo z výrobců se do 200Mpx segmentu nehrne.

Samsung určitě první nebude, protože už teď prosakují na internet zprávy o tom, že chystá vylepšenou generaci ISOCELL HP3, která má být hardwarově dosti podobná, ovšem má přinést řadu vylepšení po softwarové stránce. Prvenství tak zřejmě spadne do klína chystané Motorole Frontier, která bude, chtě nechtě, průkopníkem 200Mpx foťáků v mobilu.

Telefon by měl být představen ve třetím čtvrtletí, protože až v té době má být k dispozici „plusová“ varianta čipsetu Snapdragon 8 Gen 1. Od 200Mpx fotoaparátu se slibuje fotografická „mobilní revoluce“, jsme však spíše skeptičtí. Podle nás nebude dopad nových foťáků tak výrazný, jak se předpokládá. Ale rádi bychom se mýlili...