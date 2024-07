K PC s Windows 11 už nebudete muset Android připojovat kabelem. Jeho soubory uvidíte bezdrátově

Microsoft pokračuje v postupném sbližování platforem Android a Windows, a tentokrát dostal do Windows 11 funkci, která bezdrátově v aplikaci Průzkumník souborů zobrazí soubory a složky z telefonu. Na dálku je můžete otevírat, kopírovat do počítače a obráceně, přejmenovávat soubory, přesouvat je nebo rovnou smazat. A to vše bez toho, aniž byste měli k počítači telefon s Androidem připojený přes kabel. Přenosy souborů tak budou daleko přímočařejší, než např. přes Quick Share.



Takto vypadá přístup k paměti smartphonu s Androidem ve Windows 11, a to čistě v bezdrátové podobě

Microsoft však tuto funkci ještě nepřidal do běžné verze systému, ale nejprve ji testuje u všech čtyř kanálů Insider. Pokud jste jejich členy, a budete si chtít funkci vyzkoušet, budete potřebovat telefon minimálně s Androidem 11, v němž budete mít nainstalovanou betaverzi aplikace Link to Windows (ve verzi 1.24071 nebo novější). Ve Windows musíte přejít do Nastavení – Bluetooth a zařízení – Mobilní zařízení, a ve správě zařízení je nutén zaškrtnout funkci Povolit tomuto počítači přístup k mobilním zařízením a poté položku Povolit přístup ve správci souborů u vybraného mobilního zařízení.

Funkce je součástí Insider kanálu, protože u ní Microsoft zatím ladí chyby. Když na dálku smažete soubory z telefonu, přenesou se do nové složky Koš v telefonu. Data by v něm měla zůstat až 30 dní po smazání, aktuálně však mizí už po pěti dnech. Problémem je někdy také zobrazení souborů Koše z telefonu v počítači, a občas mezi počítačem a telefonem hapruje synchronizace proběhnutých operací.

Než se funkce dostane i do veřejně dostupné větve systému, hádáme, že to ještě potrvá několik měsíců, nebo alespoň několik týdnů. Trvat však může i samotné zveřejnění v kanálu Insider, které ještě zdaleka neproběhlo u všech uživatelů.

Zdroj: Windows