K telefonu velký tablet zdarma. Při nákupu špičkového Honoru Magic6 Pro dostanete Honor Pad 8 jako dárek

Honor pokračuje s prodejními akcemi na svůj vlajkový smartphone Honor Magic6 Pro. Při uvedení na trh nabídl slevový voucher v hodnotě pět tisíc korun, později se telefon prodával za plnou cenu, zákazníci k němu ale dostali tablet jako dárek. K této akci se čínský výrobce vrací i teď.

Kdo si v období od 15. do 28. dubna 2024 zakoupí smartphone Honor Magic6 Pro za 28 990 Kč, dostane dvanáctipalcový tablet nižší třídy Honor Pad 8 v hodnotě 5500 Kč zdarma jako dárek. Akce platí plošně u všech oficiálních prodejců na českém trhu, nejpozději do uvedeného data nebo do vyčerpání zásob.

Nejvyšší model Honoru se může směle poměřovat s naprostou špičkou. Pokud jste měli rádi smartphony Huawei a od jejich používání vás odradily chybějící služby Googlu, může tohle být správná alternativa. Prostředí telefonu Magic UI je prakticky identické s EMUI od Huawei, velmi podobný je i celkový design telefonu a jeho precizní zpracování.

Na čem si opravdu Honor dal záležet, je vysoký výkon, vynikající displej a také nadprůměrná výdrž díky novému typu baterie. Skvělý je i fotoaparát, který patří k tomu nejlepšímu, co lze dnes v mobilu mít. Někdy si možná až příliš pomáhá umělou inteligencí, ale výsledky jsou velmi líbivé. Nakonec AI v telefonu najdeme i na dalších místech, zatím ale k jejímu plnému využívání chybí podpora češtiny.