Kaktus boduje. Vylepšený tarif Neřešto nabídne neomezený objem dat za 300 Kč měsíčně

Na začátku prázdnin musel Kaktus přestat nabízet tarify Neřešto s původními specifikacemi – pravidla využití neomezeného objemu dat pouze pro vybrané aplikace sociálních sítí totiž odporovaly síťové neutralitě vyžadované Evropskou komisí (zjednodušeně – žádná služba nebo technologie nesmí být upřednostněna nebo zvýhodněna na úkor jiných).

Kaktus se ale dvojice předplacených tarifů nechtěl úplně vzdát, protože mezi jeho zákazníky byla velmi oblíbená a noví si ji po 1. červenci 2022 už nemohli aktivovat. Nové tarify Neřešto se vrací až nyní od 29. srpna 2022, se stejnými cenami, ale mnohem sympatičtějším objemem zahrnutých služeb.



Nové tarify Neřešto nahrazují zvýhodnění pro sociální sítě neomezeným tokem dat s rychlostí 2 Mbit/s

Tarify Neřešto jsou opět dva: nižší se 6 GB dat, 100 volnými minutami a 100 volnými SMS do všech sítí za 300 Kč měsíčně, vyšší s 16 GB dat a stejnými minutami i SMS za 400 Kč měsíčně. Největší přidaná hodnota je ale v novém dodatku, kdy po vyčerpání uvedených FUP limitů dat (plnou rychlostí, která je pro celého virtuála Kaktus v síti T-Mobilu stanovena na 20 Mbit/s) přijde jejich zpomalení, a to na ještě vcelku použitelnou rychlost 2 Mbit/s. V tomto módu může zákazník surfovat neomezeně až do konce 30 denního období.

Kaktus (a jeho mateřský T-Mobile) tak vlastně jako první operátor na českém trhu nabízí datově neomezený tarif (byť s následným rychlostním omezením) za 300 Kč měsíčně, což je adekvátní částka, za kterou je tento typ služby nabízen i v dalších zemích, které nemají předražené mobilní služby. K tomu navíc dostanete ještě jako bonus 100 volných minut a SMS, se kterými uživatel méně náročný na hovory na měsíc bohatě vystačí.

Převádění jednotek a použití v EU

Několik technikálií: Jedná se sice o předplacený tarif, ale s automatickým stažením paušálu z přiřazené platební karty. To znamená, že bez přiřazené platební karty pouze na dobíjení kreditu nefunguje. Má tak blíž paušálním tarifům s tím, že se platí předem a není třeba myslet na dobíjení kreditu (z kreditu se strhávají jen služby nad rámec paušálu).

To také znamená, že oblíbená akce Dobíječka, která přidává při dobití v předem dané hodiny 100 % kreditu navrch, je pro tento typ tarifů využitelná jen okrajově, protože nijak nepomůže zlevnit paušál u Neřešto, který je vždy 300 Kč. Kaktus dává o blížícím se stržení další platby vědět týden a den dopředu SMS zprávou, předplatné lze kdykoli zavčas zrušit v aplikaci nebo na webu.

Na nové tarify mohou přejít i uživatelé původních tarifů Neřešto se zvýhodněnými sociálními sítěmi. Kaktus převádí nespotřebované jednotky (tzn. základní FUP nebo jeho část, neprovolané volné minuty a nepropsané SMS) do dalšího období. Noví zákazníci si mohou předplacenou Neřešto kartu koupit za 300 Kč na webu virtuálního operátora. Získají předplacený tarif 6 GB na jeden měsíc (po vyčerpání neomezená data rychlostí 2 Mbit/s + 100 minut a 100 SMS) a navíc 100 Kč kreditu jako bonus na placení služeb nad rámec tarifu.

Na rozdíl od předplacenky Datamánie 100 GB od O2 lze data v rámci Neřešto využívat také v zahraničí v zemích EU bezplatně v režimu „roam like at home“. Zde už se uplatňují FUP limity, a to 10 GB měsíčně u tarifu Neřešto 6 GB a 14 GB u Neřešto 16 GB. Data spotřebovaná v zahraničí se neodečítají ze základního FUP v Česku. Po překročení objemu v zahraničí bude Kaktus účtovat 0,07 Kč/MB, což znamená, že 1 GB vyjde na 71,68 Kč.