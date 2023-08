Kaktus nabízí neomezená data zdarma na celý víkend. Stačí si aktivovat výhodu v aplikaci nebo na webu

Kaktus připravil příjemný bonus pro všechny své uživatele na poslední letošní prázdninový víkend. Dnes odpoledne a celou sobotu i neděli můžete s Kaktusem datovat zcela neomezeně a zdarma bez ohledu na svůj FUP nebo datový limit. Stačí se od dnešních 13 hodin přihlásit o výhodu v aplikaci Kaktus, případně ji aktivovat v internetové samoobsluze.

Aktivaci víkendového balíčku zdarma je možné provést od 25. srpna 2023 od 13:00 hodin nejpozději do 27. srpna 2023 do 23:00. Balíček bude platný od doby aktivace do 27. srpna 2023 23:59. Na českém území je balíček neomezený, v roamingu zemí EU je možné bezplatně využít 3,5 GB.

V případě, že má zákazník aktivovaný některý z placených balíčků dat Kaktusu (tzv. regulérní balíček), dostane se tento regulérní balíček aktivací neomezených víkendových dat tzv. „na pozadí“ a data budou přednostně čerpána z neomezeného limitu. Po uplynutí víkendového zvýhodnění budou data opět čerpána z běžného datového balíčku.