Kaktus zdraží výhodné tarify Neřešto o 50 Kč. Za to přidá data a neomezené hovory až na tři zvolená čísla

Přesně po třech letech od jejich prvotního uvedení mění Kaktus nabídku svých předplacených tarifů z platební karty Neřešto. Místo dvou tarifů teď budou tři, přičemž ten nejnižší neobsahuje klíčovou funkci „Dataproud“ – tzn. neomezené surfování po vyčerpání základního objemu dat omezenou, ale stále dobře použitelnou rychlostí 2 Mbit/s.

Nová nabídka tarifů platná od 1. listopadu 2024:

Staré tarify, které po 30. říjnu 2024 nepůjde aktivovat:

Noví zájemci o datově neomezený (i když zpomalený) tarif budou muset připlatit padesátikorunu měsíčně (350 Kč místo 300 Kč), ale v základním objemu budou mít 10 namísto dosavadních 6 GB dat, která mohou spotřebovat plnou rychlostí sítě. Podobně o 50 Kč zdražuje nejvyšší tarif (ze 400 Kč na 450 Kč), ale přidává opět 4 GB dat navíc (20 GB namísto dosavadních 16 GB). Původní tarify zůstávají jejich uživatelům v platnosti, novým zákazníkům ale už nepůjdou aktivovat.

Buď SMS, nebo hovory!

Další mezigenerační změnou k horšímu je volba volných jednotek. Dosud bylo v každém tarifu 100 volných minut i SMS, teď si zákazník zákazník musí vybrat pouze jedno z toho. Částečnou kompenzací je volba jednoho, dvou, nebo tří telefonních čísel (odstupňováno podle tarifů), na které lze volat neomezeně zdarma. Je možné vybrat libovolné české mobilní nebo pevné (neprémiové) telefonní číslo.

Zcela nový nejnižší tarif Neřešto obsahuje 5 GB dat, 100 volných minut nebo SMS do všech sítí a neomezené volání na jedno vybrané telefonní číslo za 250 Kč měsíčně. Po vyčerpání přiděleného objemu se datový přenos zastaví, proto by fakticky ani do rodiny Neřešto neměl patřit (pojmenování „Neřeš to“ začal Kaktus používat právě v tom smyslu, že zákazník nemá řešit, kolik dat spotřebuje, protože mu vždycky přenos bude fungovat).

Nutno dodat, že i přes zhruba 15% zdražení jde stále o jednu z výhodnějších nabídek na českém trhu mobilních tarifů. Nová výhoda v podobě vybraných čísel pro neomezené volání v ceně asi také někomu může přijít vhod, 100 volných jednotek i SMS u starších tarifů ale bylo univerzálnější. Teď je potřeba vybrat pouze jedno z toho. Jednotky nad rámec tarifu stojí 2,50 Kč za minutu hovoru, 1,50 Kč za odeslanou SMS, data po vyčerpání u nejnižšího tarifu lze dokoupit za přemrštěných 100 Kč za 1 GB.