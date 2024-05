Kaktus zreplikoval roamingové datové balíčky T-Mobilu. „Internety na vejlety“ ale mají jen 1 GB a platnost týden

Po vzoru svého mateřského T-Mobilu mění nabídku roamingových dat mimo státy EU také brandovaný virtuál Kaktus. Data v roamingu už se podle nového ceníku nebudou účtovat nevýhodně (a hlavně nepředvídatelně) systémem „run-on-rate“, tedy po 1 MB v prakticky libovolném objemu, ale v předem pevně stanovených datových balíčcích.

Ty jsou u Kaktusu na rozdíl od T-Mobile pouze tři a každý náleží k jedné zóně (A, B, C), do nichž jsou rozděleny země světa. Ceny se pohybují podle zóny od dvou set do sedmi set korun za 1 GB. Státy EU (plus Evropského hospodářského prostoru a některé další země) jsou součástí regulovaného roamingu „RLAH“ (Roam Like at Home), takže v nich pro přenos dat máte stejné podmínky jako v domácím tarifu na českém území a není třeba aktivovat žádný speciální balíček.



Roamingové datové balíčky Kaktusu mají vždy objem 1 GB a platnost jeden týden

U Kaktusu je vždy jediný objem, a to 1 GB s platností jeden týden. (T-Mobile má i dvougigové balíčky na měsíc, kde sleva za 2GB balíček proti dvěma jednogigovým je do 10 %). Balíčky nazvané „Internety na vejlety“ lze aktivovat i opakovaně, po jejich spotřebování (nebo vypršení platnosti) se přenos dat v zahraničí zastaví a zákazníkovi tak nehrozí žádné neočekávané astronomické účty za roaming. Takové řešení je určitě „bezpečnější“ než případné roamingové stropy, které si třeba zákazník může zapomenout nastavit.



Sazby Kaktusu za roamingové hlasové služby a SMS

Pro jistotu připomínáme, že rozdělení do zón A, B, C se týká pouze datového provozu a souvisí s datovými balíčky „Internety na vejlety“. Pro hlasové služby a SMS je svět rozdělen do jiných zón značených číslicemi (1, 2, 3) a účtují se zde sazby za odchozí, ale i příchozí hovory, a samozřejmě také za odchozí SMS a MMS. Ceny v zóně 1 platí pro EU a jsou určeny domácími sazbami Kaktusu (opět „RLAH“), které jsou 2,50 Kč za minutu odchozího hovoru, 1,50 Kč za odeslanou SMS a 4 Kč za odeslanou MMS. Příchozí zprávy i hovory jsou v zóně 1 zdarma.