Kam s mobilem na výlet. Tyto aplikace vás dovedou na úžasná místa v Česku. Pěšky i na kole

Blíží se čas letních výletů a dovolených, a tak si spousta z nás bude, stejně jako každý rok, klást stále tu stejnou otázku: „Tak kam dneska vyrazíme“? Tipy na výlety můžete najít v televizi, na sociálních sítích, dozvědět se je od přátel... nebo třeba rovnou v mobilu. Stačí si stáhnout šikovnou mobilní aplikaci, a všechny zajímavé cíle, blízké i vzdálené, známé i neznámé, budete mít doslova na dosah ruky. Možná ani nevíte, že doslova za humny najdete zajímavý cíl výletu. Ať už na procházce s manželkou a dětmi nebo na túře s kamarády. Aplikací, které slouží k turistickým návrhům po Česku, je hned několik. Některé z nich nás však nezaujaly, a tak doporučíme pět nejzajímavějších, které se hodí k plánování výletů či dokonce k jejich zaznamenávání. Všechny níže uvedené aplikace si bezplatně stáhnete pro Android i pro systém iOS. Kudy z nudy – Tipy na výlety Aplikace Kudy z nudy - Tipy na výlety pochází z pera agentury Czechtourism, podpora cestovního ruchu je tedy v aplikaci od jejího počátku. A pokud jste už dříve používali stejnojmenné webové stránky, budete jako doma. Stačí se přihlásit, a do mobilu si vezmete svou dřívější historii. Tedy včetně vašich fotek, navštívených a oblíbených míst nebo získaných odznaků.

Aplikace Kudy z nudy V aplikaci můžete vyhledat akce a aktivity, a to podle termínu či místa konání. Nebo se můžete nechat překvapit v sekci Objevuj. Různé eventy (gastronomie, lázně, přírody, sporty, zážitky, kultura, apod.) můžete hledat i fulltextově, popř. se na mapě podívat, co se u vás v nadcházejících dnech děje nejblíže. Někdy se jedná o celoroční akce, např. expozice či výstavy, jindy o jednorázové události. Všechny druhy akci si můžete vyfiltrovat, takže se vám v mapě zobrazí jen ty, které vyhledáváte. Jen barevnost filtrů není dotažena do dokonalosti, mezi bílou a šedou je tak malý rozdíl, že na první pohled nepoznáte, které typy aktivit a zážitků máte vypnuté, a které jsou naopak aktivní. Jejich umístění na mapě však není úplně chytré, např. informace o cyklostezce nebo o vlakovém speciálu tak spočívají na radnici města, a nikoliv na nádraží nebo na začátku cyklostezky. A pokud pořádáte akci, můžete ji přímo přes aplikaci vytvořit, resp. aplikace váš odkáže na webové rozhraní, kde akci ve svém okolí rychle přidáte. Akce můžete přidat do seznamu navštívených nebo uložit mezi oblíbené. Tato data se pak prováží s vaším profilem.

Mapa může působit dosti neuspořádaným dojmem, body zájmu se neshlukují, ale překrývají se Aplikace funguje pouze online, můžete si sice nastavit režim pro úsporu dat, vývojáři v něm však nedoporučují zoomovat. V mapě jsou evidentně akce, která v daný čas neplatí (např. bludiště v kukuřičném poli na jaře), někdy také zlobí dotyky na body zájmu, které aplikace občas nezaregistruje. Jenže, v roce 2023 by to chtělo trochu navíc. Aplikace by mohla doporučovat další body zájmu podle těch, které jste už navštívili. Historie navštívených míst by se mohla ukládat automaticky, vždyť sama aplikace ví, kde se aktuálně nacházíte, tak proč tyto informace od aplikace ukládat ručně? Aplikace je bezplatně dostupná na Google Play a App Storu.

Na kole i pěšky Tato jednoduchá aplikace Na kole i pěšky vám pomůže, nejen s hledáním cílů výletů po Česku, ale také vám prozradí, jaké cyklostezky, značené trasy, naučné stezky, a další, se nacházejí ve vámi zvolené oblasti. Ve vybrané lokalitě vám sama aplikace nabídne několik tras včetně bodů zájmů a místa, která stojí za to navštívit.

Aplikace Na kole i pěšky U předchystaných tras, které jsou navrženy primárně na cyklo a pěší turistiku, se dozvíte vzdálenost, výškový profil na trase, a zobrazíte si i jejich přesnou trasu na mapových podkladech od Seznamu. Samostatně můžete hledat i body zájmu, to nejblíže vaší aktuální pozice, podle krajů, mikroregionů nebo zájmových oblastí. Aplikace má tmavý režim, a vybraná místa či trasy si můžete uložit do seznamu oblíbených, či do seznamu absolvovaných. Aplikace má sice jednoduché rozhraní (a v jednoduchosti je krása), jenže zamrzí některé detaily. Když si ukážete bod zájmu na mapě, více než polovina displeje je prázdná, což vypadá jako nějaká chyba. Na detaily bodu zájmu musíte totiž přepnout ve spodní části aplikace. A lákavé nejsou ani samotné fotky bodů zájmu, které aplikace zobrazuje ve velmi nízkém rozlišení, u něhož vidíte doslova každý pixel.

Náhled trasy včetně převýšení, délky a informacích o stoupání Na druhou stranu ale máte k dispozici filtr, volitelné řazení položek a také jsme si v aplikaci nevšimli ani jedné reklamy, byť v listingu na Google Play jsou reklamy uvedeny. V poslední verzi aplikace přibylo i sdílení stezek ve formátu *.gpx. Aplikace je bezplatně dostupná na Google Play a App Storu.

Ven každý den Ač to aplikace sama o sobě netvrdí, jedná se spíše o doplněk rodičů, kteří chtějí děti vzít na hřiště nebo do přírody. I přesto, že v aplikaci Ven každý den najdete některé body zájmu (např. muzea nebo hrady), primárně jsou aplikací protežované výlety do přírody a dětská hřiště. Ta si můžete dokonce zobrazit v mapových podkladech od Googlu nebo od SEznamu.

Aplikace Ven každý den vám oproti ostatním aplikacím ukáže, kde najít dětská hřiště Pokud máte druhou zmiňovanou aplikaci, můžete na vybraný bod výletu hned spustit navigaci. Pokud ale používáte jen defaultní mapy, konkrétně Google Mapy z Androidu, navigace nefunguje. Podle aplikace totiž nemáte Google Mapy nainstalované... Celkově vzato je aplikace jednoduchá, a možná vám bude chvíli trvat, než se v layoutu zorientujete. Každý bod zájmu má svůj popisek, detaily náročnosti a fotogalerii. K jednotlivým bodům mohou uživatelé aplikace psát komentáře, bohužel si však aplikaci zatím stáhlo jen přes 10 tisíc lidí, a tak u cílů tras chybí, jak komentáře, tak hodnocení od jedné do pěti hvězdiček.

Body zájmu v mapě jsou jen vzhledově nerozlišitelné špendlíky U popisů se nám však líbí i obyčejný popisek toho, co po cestě uvidíte, např. les, rybník nebo skála. Protože je aplikace ve velké míře určena i pro výlety s dětmi, čekejte v ní spíše kratší trasy a již zmiňovaná dětská hřiště. Mimo fotek (které jsou často hodně malé a nejdou zvětšit) zjistíte, zda je kolem hřiště plot, jakou má velikost, zda jsou poblíž lavičky, WC, voda nebo možnost případného pohlídání dětí. Pokud hledáte spíše méně náročné výlety pro sebe a děti, které zakončíte pobytem na dětském hřišti, můžeme tuto aplikaci maximálně doporučit. Její součástí jsou reklamy, které však příliš neruší. Za jejich odstranění v rámci prémiové verze zaplatíte 99 Kč. Aplikace je bezplatně k dispozici na Google Play a App Storu.

Zažijkraj.cz Další výletově laděná aplikace může některé uživatele odradit povinným přihlášením, resp. registrací. Aplikace Zažijkraj.cz nabízí i rychlé přihlášení přes Gmail, jenže už rok tato možnost u spousty uživatelů nefunguje. Zaregistrovali jsme i časté načítání a několikrát nám aplikace zobrazila úplně jiný výlet, než ten, který jsme prstem vybrali. A zpětná šipka zpět nevrací o úroveň zpátky, ale rovnou zpět do systému. Webové stránky zmíněné v názvu aplikace navíc nejsou žádným webovým agregátorem výletů, ale jen propagačními stránkami aplikace s napojením na blog a e-shop s cestovatelskými knihami.

Aplikace Zažij kraj může odradit povinnou registrací, ta je však svázaná s vaším účtem, jehož součástí je i cestovatelský deník Aplikace jako taková má však velmi přehledné uživatelské rozhraní, jenže už za chvíli bude jasné, že úplně zadarmo nebude. Hned po startu se nabízí zmínka o předplatném, které zbaví aplikaci reklam a přidá k výletům praktické informace navíc, popř. i audiostopy, výzvy a další mapové podklady. Ceny startují od 29 Kč za měsíc, až po VIP celoživotní členství za 599 Kč. Tipy na výlety si zobrazíte poblíž své aktuální pozice, nebo je můžete vyhledat na přehledné mapě. Zajímavá místa si můžete označit do oblíbených, dokončené výlety pak můžete uložit do cestovatelského deníku, což je zřejmě nejsilnější stránka aplikace. Přidáte do něj náročnost, počasí, datum, osoby, které vás doprovázely, i fotografie (u prémiového členství přidáte fotek více). Váš záznam může být veřejný, popř. jen soukromý, a připsat si k němu můžete i své vlastní potřeby. Nahrávané fotky mohou být taktéž soukromé nebo veřejné.

Do deníku si přidáte náročnost, počasí, datum, jména další osob, které šly s vámi, i fotografie. Záznam může být soukromý nebo veřejný Součástí aplikace jsou i fotosoutěže (žádná aktuálně není aktivní), odkaz na blog ukazuje jako poslední příspěvek z loňského září. Jinak ale nemáme aplikaci moc co vytknout. Pokud bychom měli přeci jenom něco najít, tak bychom uvítali i výškové profily trasy nebo možnost přidávání svých vlastních výletů, ať již krátkodobě do mapy, nebo do cestovatelského deníčku. Aplikaci Zažijkraj.cz stahujte z App Storu či z Google Play.