Kapesní hotspot nejen na cesty. Podporuje hlavní pásma 5G sítí, která přemění na Wi-Fi 6E

Značka Netgear je známá především ve větě mesh systémů a routerů, tentokrát se však výrazněji přiblížila mobilnímu světu. Netgear Nighthawk M6 Pro (MR6550) je nový Wi-Fi hotspot na cesty, který podporuje konektivitu až 5G sítích (včetně pásma mmWave) a vestavěný firewall. Současně dokáže vytvořit lokální síť dle specifikací Wi-Fi 6E, na cestách navíc nezabere příiš místa.

Krabička, která se vejde do větší dlaně, dostala do výbavy čipovou sadu Qualcomm Snapdragon SDX65. Maximální rychlost internetu přes 5G je až 8 GB/s, do hotspotu vložíte nanoSIM karty hlavních operátorů z více než 125 zemích světa. Zařízení podporuje mezinárodní roaming, a díky funkci HPUE hotspot zachytí i 5G signál na vnějších okrajích sítě. M6 Pro posléze vytvoří lokální Wi-Fi síť o rychlosti až 3,6 Gb/s, a to až po 32 koncových zařízení. V případě „turbo“ režimu může hotspot pokrýt prostor o výměře až 180 m2, stačí jen vyjmout baterii a připojit hotspot k síťovému adaptéru.



Přes dotykový LCD displej si u tohoto 5G hotspotu nastavíte vše potřebné

Zobrazování zajišťuje 2,8" dotykový displej, přes nějž zjistíte stav signálu, využití dat, stav sítě, nastavíte Wi-Fi či režim vysokého výkonu. Přísun energie obstarává 5 040mAh baterie. Na jedno nabití zajistí až 13 hodin dostupného internetu. Přes USB-C můžete krabičku rychle dobít, popř. přes něj zpřístupnit datovou konektivu přes kabel, např. u notebooku (až 5 Gb/s). Alternativou je pak ethernetový konektor s poloviční rychlostí (v případě fixního režimu), či o maximální rychlost 1 Gb/s.

Prohlídka 5G hotspotu od Netgearu:

Nighthawk M6 Pro dorazí do Evropy na podzim, v současné době se zatím nabízí jen v USA. A nebude to nic levného. Pokud k americké ceně připočteme DPH, bude se zařízení v Česku prodávat za zhruba 26 tisíc korun.