Karta se obrací. iPhony už si nedrží cenu tak dlouho jako dřív, naopak Samsungy se zlepšují

iPhony si na trhu stále drží cenu ze všech telefonů nejdéle, a proto jsou lukrativním zboží i při nákupu z druhé roky. Statistiky však ukazují, že, čím novější generace iPhonu, tím rychleji ztrácí na ceně. Řada iPhone 12 za rok podle statistik klesla na své hodnotě o 43,8 procent, iPhone 13 hlásil pokles o 46,2 procent. U iPhonů 14 to byla ve stejném časovém intervalu ztráta 47,7 %, u iPhonu 15 dokonce 48,2 procent. A je třeba zmínit, že, čím novější generace iPhonu, tím rozhodně není levnější. Ba naopak.



Průměrný pokles hodnoty u iPhonů po roce od představení

U Androidů hodnoty telefonů po delším používání často ani nestály za řeč. Přesto už je ve statistikách vidět zajímavý trend, a to konkrétně u topmodelů od Samsungu. Čím novější generace „eskové“ řady, tím vyšší hodnotu má telefon po roce používání. Řada Galaxy S22 ztratila po roce od uvedení 66,7 % své hodnoty, u řady Galaxy S23 už to byla „jen“ 61,1% ztráta. Data za řadu Galaxy S24 budou k dispozici až začátkem příštího roku, pokud se však podíváme na zkrácený interval šesti měsíců, má letošní řada o 3,7 % vyšší hodnotu, než Galaxy S23 po půl roce.



U Samsungů se s každou generací zpomaluje pokles hodnoty telefonů. Galaxy S24 hlásí po půl roce vyšší hodnotu o 3,7 % oproti Galaxy S23 po půl roce. A tento trend může pokračovat i nadále

Očekává se, že Galaxy S24 se za celý rok dostane někam k 55 procentům, zatímco iPhone 16 se zřejmě přehoupne přes 50 procent. A to bude hodně zajímavá situace. Před lety by nikdo netušil, že Samsungy a iPhony si mohou udržet po stejném čase stejnou hodnotu. A pokud bude trend pokračovat, může být za pár let „výnosnější“ pořízení telefonu řady Galaxy S na úkor iPhonu.

Softwarová podpora vs. minimum inovací

Co za tím můžeme hledat? U Samsungu je bonusem delší softwarová podpora, která dokonce předbíhá Apple, který si na dlouhé softwarové podpoře zakládal dlouhodobě. Samsung dokázal nové modely učinit zajímavější i po softwarové stránce a umělou inteligencí Galaxy AI, zatímco řada iPhone 16 byla přijata celkem vlažně. Dostala nové tlačítko pro focení a umělou inteligenci, která třeba v Evropě zcela chybí.

Z pohledu zůstatkové hodnoty telefonu se sice jedná jen o jednu ze statistik, která nepokrývá všechny regiony světa. Je ale ukazatelem trendu. iPhony si tak v budoucnu nemusí držet cenu tak dlouho, jako v dobách iPhonu X a iPhonu 11.

Zdroj: Sellcell