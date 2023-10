Kaufland pošle aktuální leták přes WhatsApp. Stačí se přihlásit do jeho kanálu

Kaufland začíná digitálně komunikovat se svými zákazníky přes mobilní telefony. Každou neděli bude možné získat odkaz na aktuální leták přímo do chatu v rámci aplikace WhatsApp.



Ukázka přihlášení k odebírání letáku Kauflandu přes WhatsApp

Stačí si po klepnutí na tento odkaz přidat kanál Kauflandu mezi své konverzace a následně se už jen řídit pokyny v chatu. Nejdříve pošlete přednastavenou úvodní zprávu, tím aktivujete konverzační „automat“, který vás vyzve k upřesnění polohy supermarketu Kaufland, do kterého chodíte nejčastěji nakupovat, a následně nabídne odkaz na aktuální leták pro vybranou prodejnu.

Digitální letáky standardně obsahují nabídky na nadcházející akční týden, stejně jako je tomu v případě klasických papírových letáků. Pokud bude mít zákazník zájem dostávat digitální leták jiné prodejny Kaufland, než jakou má aktuálně zvolenou, lze odběr zrušit odesláním slova „STOP“. Poté se může opět zaregistrovat k odběru a vybrat jinou prodejnu.

Pro zobrazení letáku se ale stejně přesouváte do internetového prohlížeče, takže v praxi jde spíš o připomenutí, že leták vyšel, než stažení dokumentu jako takového přímo do telefonu. I tak je to ale lepší (a zřejmě i účinnější) forma sdělení než například e-mailový newsletter. V chatu můžete potvrdit pravidelný „odběr“ letáku, kdykoli jej můžete i zrušit. Zasílání je samozřejmě zdarma.