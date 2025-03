Každý čtvrtek mobilní hra zdarma. Obchod Epic Games kopíruje akci, která až dosud běžela jen na desktopu

Obchod Epic Games na desktopu stojí za instalaci už jen proto, že na něm každý čtvrtek přistane bezplatná počítačová hra. Někdy jde o neznámé tituly, jindy se však dočkáte světoznámých her (např. Civilization VI, Football Manager 2024, Kingdom Come: Deliverance apod.), které jsou v určitém časovém rozpětí k dispozici zcela zdarma. Epic Games však nezůstává jen u her pro počítače - úplně stejný přístup totiž nabízí i u smartphonů. Každý čtvrtek tak Epic Games nadělí nejen hru pro PC, ale také bezplatnou hru pro mobilní platformy. Dříve je pro telefony naděloval jednou měsíčně.



Už i mobilní obchod Epic Games nabídne bezplatné hry každý den. Nová nabídka dočasně bezplatných her se objeví vždy ve čtvrtek

Hry zdarma jsou pro Epic Games výborným nástrojem, jak zpopularizovat svůj aplikační obchod, který je od ledna k dispozici na iOS (v Evropě), a také na Androidu. Obchod si nainstalujete jednoduše přímo ve smartphonu, konkrétně na Androidu vám stačí navštívit tento odkaz a aplikaci po stažení nainstalovat. V iOS jej stáhnete a nainstalujete po načtení QR kódu z webu Epic Games.

Po přihlášení k Epic účtu stačí na domovské stránce odrolovat dolů, kde najdete sekci Free Games. V ní jsou aktuálně k dispozici dvě bezplatné hry – Super Meat Boy Forever (původní cena 24 Kč) a Easter Exorcist (80 Kč). Aktuální dvojice her bude k bezplatnému stažení dostupná do 27. března 16:00, poté ji vystřídají nové dočasně zlevněné hry.

Zdroj: Epic Games