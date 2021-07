Každý den přibude milion nových. Počet 5G účastníků letos přesáhne půl miliardy

Spolčenost Ericsson v rámci své studie Ericsson Mobility Report uvádí, že již na konci letošního roku bude na celém světě k dispozici 580 milionů účastníků 5G síti. Každý den tak přibude 1 milion nových účastníků, a to je skutečně raketové tempo. Informace potvrzují úvodní předpoklad, že se 5G sítě stanou nejrychleji implementovanou generací mobilních sítí. Stačí si vzpomenout, jak dlouho u nás trval přechod na 3G sítě, resp. nasazení technologie LTE.

5G je v oběhu teprve pár let, a už máme několik lokalizovaných sítí i v Česku. V řeči čísel překoná 5G metu jedné miliardy připojení o dva roky dříve než technologie 4G. A překotný rozvoj bude pokračovat i nadále, do roku 2026 má být prostřednictvím 5G připojeno 60 % uživatelů mobilních sítí po celém světě, kdy počet účastníků 5G sítí přesáhne tři a půl miliardy.

Za rychlou implementací 5G sítí můžeme vidět zejména cenovou dostupnost 5G zařízení, která nejsou jen v tom nejdražším segmentu, ale už začínají pronikat i do nižší střední třídy. Na trh bylo dodáno přes 300 různých 5G modelů, takže mají uživatelé z čeho vybírat. A tento trend se širokou dostupností telefonů různých značek v různém cenovém rozpětí by měl pokračovat i v následujících letech.

Podle Ericssonu roste i objem přenesených mobilních dat. Koncem roku 2020 byla přesáhnuta hodnota 49 exabajtů za měsíc, a to bez započtení fixního bezdrátového přístupu (FWA). Objem přenesených dat je sice už teď obrovský (1 EU = 1 000 000 000 GB), do roku 2026 má narůst až na 237 EB měsíčně! 95 % mobilních dat „teče“ přes chytré telefony, které jsou datově stále „hladovější“. Celosvětový měsíční průměr využitých mobilních dat činí bezmála 10 GB na jeden telefon, za dalších pět let má tato hodnota narůst na 35 GB/měsíc.

Letos se dále očekává i větší rozšíření technologie IoT o 80 procent, a to na 330 milionů připojení po celém světě.

Vize 5G sítí od Ericssonu z roku 2019. Podařilo se jí naplnit v praxi?