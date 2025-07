Každý druhý smartphone pro USA už není vyroben v Číně. Otěže převzala Indie

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, kterou zažehl americký prezident Donald Trump, vyvolala obavy, že například iPhony a jim podobné chytré telefony výrazně zdraží. Čína totiž patřila k jejich hlavním vývozcům do USA. Na scénu však vstoupila Indie.

Podle výzkumné společnosti Canalys se ve druhém čtvrtletí letošního roku právě ona stala největším vývozcem smartphonů určených pro trh Spojených států. Apple v reakci na napětí zrychleně přesunul výrobu a dnes už téměř každý druhý smartphone, který míří na americký trh, pochází z indických továren.

Smartphony vyrobené v Indii představovaly ve druhém čtvrtletí letošního roku 44 procent dovozu těchto zařízení do USA, což je výrazný nárůst oproti pouhým 13 procentům ve stejném období loňského roku. Celkový objem smartphonů vyrobených v Indii vzrostl oproti předchozímu roku dokonce o 240 procent, uvedla společnost Canalys.

Zatímco Indie prudce roste, Čína ustupuje. Její podíl na americkém dovozu smartphonů klesl ze 61 procent na aktuálních 25. A do hry vstupuje i Vietnam, který si nově ukousl už 30 procent trhu. Apple mezitím dál přesouvá výrobu – letos plánuje vyrábět v Indii většinu iPhonů určených pro USA a v příštích letech chce, aby právě v této zemi vznikala až čtvrtina všech jeho telefonů.

Trumpův tlak zůstává

Na pozadí všech přesunů zůstává i tlak Bílého domu. Prezident Trump několikrát varoval Apple před zavedením dalších cel, pokud nebude vyrábět iPhony přímo v USA. Odborníci však varují, že přesun produkce na území USA by byl logisticky i ekonomicky téměř nemožný – a pro spotřebitele by to znamenalo jediné: dražší iPhony. Zatímco řada důležitých produktů Applu včetně iPhonů a notebooků Mac, získala výjimku z Trumpových takzvaných recipročních cel, úředníci varovali, že by tato výjimka mohla být jen dočasná.

„Prodejci nadále předem nakupují zařízení a udržují vysoké skladové zásoby, aby co nejlépe zvládli riziko zavedení cel v pozdějších měsících tohoto roku,“ uvedl Runar Bjorhovde, senior analytik společnosti Canalys. Přestože zásoby narostly, celkový růst trhu v USA dosáhl ve druhém čtvrtletí pouze jednoho procenta, což svědčí o slabé poptávce.

Ačkoliv jsou smartphony zatím od cel osvobozeny, jiného zboží se tato výjimka netýká – a právě to výrazně ovlivňuje spotřebitelské chování. Lidé tak mohou být méně ochotni utrácet za dražší telefony. Analytik proto očekává, že ve druhé polovině roku poptávka po chytrých telefonech mírně oslabí.

Odbyt iPhonů určených pro americký trh ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 11 procent na 13,3 milionu. V předchozím čtvrtletí přitom naopak vzrostl o 25 procent, upozorňuje Canalys. Apple má nadále pozici jedničky na americkém trhu s podílem 56 procent. Údaj o odbytu přitom reflektuje počet zařízení dodaných maloobchodníkům, nikoliv přímý prodej koncovým zákazníkům.

Samsung a Motorola reagují pomaleji

Firmy Samsung Electronic a Motorola, což jsou hlavní konkurenti Applu, se také snaží do Indie přesunout montáž svých chytrých telefonů určených pro americký trh. Jejich přesun je ale výrazně pomalejší a ve srovnání s Applem má také omezený rozsah.

Dodávky společnosti Samsung do USA vzrostly meziročně o 38 procent na 8,3 milionu přístrojů. Motorola pokračovala v expanzi na americkém trhu a zaznamenala nárůst o dvě procenta na 3,2 milionu. Prvních pět míst uzavírají společnosti Google a TCL – Google si polepšil o třináct procent a dodal 0,8 milionu přístrojů, zatímco TCL vykázal pokles o 23 procent a dodal jich 0,7 milionu.

Autor: Anežka Čermáková, e15.cz

Zdroje a další informace: Canalys