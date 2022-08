Každý druhý zaměstnanec by chtěl firemní elektroniku od Applu. Je prý vyjádřením sociálního statusu

Zaměstnaneckými benefity nemusí být pouze stravenky nebo „multisportka“, ale také elektronika konkrétní značky. Podle průzkumu agentury Ipsos vypracovaného pro prodejce iWant – premium resellera produktů Applu, jsou právě zařízení od Applu lákadlem zejména pro mladší lidi z řad mileniálů a generace Z.



Někteří respondenti uvedli, že používání elektroniky konkrétní značky může zvýšit jejich společenskou prestiž | Ilustrační foto: Shutterstock

Z výzkumu vyplynulo, že služební iPhone nebo MacBook by jako benefit, nikoli jako samozřejmou pracovní pomůcku, chápala a chtěla celá polovina dotázaných zaměstnanců. Firmy to zřejmě reflektují a iWant to potvrzuje daty – objem prodejů zákazníkům z řad malých a středních firem se u resellera mezi léty 2020 a 2021 meziročně zvýšil o 112 %.

„Vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti hledají firmy způsob, jak zaměstnance přilákat nebo udržet. Vedle dnes už v podstatě standardní možnosti práce z domova je to také pracovní vybavení od Apple. Z průzkumu agentury Ipsos je zřejmé, že benefit poskytování pracovního iPhone, MacBooku, či Apple Watch dokáže uchazeče významně oslovit,“ říká Miloslav Winter, Apple Product Team Leader značky iWant.

V případě Applu se nejedná pouze o hardware, ale i služby. Průzkum uvádí, že polovina dotázaných preferuje, kdyby zaměstnavatel kompletně používal ekosystém Apple. Pro 63 % dotazovaných je značka Apple symbolem vyššího společenského statusu a pro 33 % je poskytování zařízení Apple jako firemní benefit jedním z důležitých parametrů při výběru zaměstnavatele. Pro pětinu je pak důležitá i značka příslušenství a každý pátý se dokonce nespokojí s použitím zařízením, ale pouze s novým.