Každý stát světa má v iOS 16 trochu jiné funkce. Apple dokončil nový systém, který omezí funkce ještě efektivněji

Apple v systému iOS 17 přidá podporu sideloadingu, tedy, jak instalaci z alternativních obchodů, tak pompocí instalátorů stažených z internetu. Jenže tato funkce bude dostupná pouze v Evropě. Apple si navíc již dopředu připravil rozpoznávací systém, který funkci v iPhonech, buď povolí, nebo zakáže. A prakticky jej nebude možné obejít. Mimoevropští uživatelé si navíc nepomohou ani koupí telefonu v Evropě. Ani dovezený kus nebude v Americe, Africe nebo Asii sideloading podporovat.

Apple za to vděčí systému s interním označením „countryd“, který se do mobilního operačního systému dostal ve vší tichosti již ve verzi iOS 16.2. Tento nový režim kombinuje k určení regionu uživatele více dat. Konkrétně GPS souřadnice, kód země z Wi-Fi routeru, k němuž je telefon připojen, a data ze SIM karty, která prozrazují, ze které země uživatel pochází. A tím pádem bude toto omezení velmi těžké prolomit.



Apple se odlišnostmi v systému iOS mezi různými regiony a zeměmi netají. Na těchto stránkách se můžete podívat na to, které funkce v Česku chybí, nebo na ty, které nepodporují češtinu (ano, je jich opravdu hodně)

Současně bude tento systém automaticky ignorovat pravidla jiných zemí. Pokud např. občan žijící USA navštíví Evropu, na starém kontinentu sideloading mít k dispozici nebude. Apple si tímto připravil funkční rozhraní i pro další možná omezení či na individuální požadavky různých dalších států. A pokud by sideloading v průběhu let vyžadovaly i jiné regiony, bude Applu stačit jen softwarová aktualizace této funkce.

Omezení u iOS platí již delší dobu

Apple dosud pro omezení funkcí systému iOS užíval pevně daná regionální omezení, která jsou pevně zakódována v softwaru iPhonů. Např. ve Spojených arabských emirátech je deaktivován FaceTime, v jiných státech jsou třeba zase uměle omezené doplňky v prohlížeči Safari. Apple se regionálními odlišnostmi vlastně ani příliš netají, má připravené dokonce speciální stránky, na kterých se dozvíte, zda jsou dané funkce v iOS k dispozici ve vašem regionu (v tabulkách hledejte označení „Czechia“) či ve vybraném jazyce.

Řešení s označením „countryd“ by mělo být dynamické, a případná změna dostupnosti některých funkcí iOS tak bude daleko pružnější, než dosud. Appple detaily sideloadingu oznámí na vývojářské konferenci WWDC23, která se uskuteční 5. června.

Sideloding u iPhonů je už druhým rokem horké téma:

Už teď je jasné, že Apple udělá pro splnění podmínek EU absolutní minimum. Z každého prodeje na App Storu mu plynou nemalé finanční prostředky, a tak by byl americký gigant sám proti sobě, pokud by „dobrovolně“ povolil sideloading i v ostatních částech světa. Jenže, jak se na to budou dívat uživatelé, kterým bude Apple evidentně měřit dvěma různými metry?

Zdroj: 9to5mac