Každý třetí Čech by byl ochotný zakoupit repasovaný smartphone. Nejdůležitější kritérium je cena

Každý třetí zákazník v Česku by byl ochotný uvažovat o nákupu repasovaného smartphonu, pokud by byl za odpovídající cenu a od důvěryhodného prodejce. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost Recommerce, zabývající se výkupem a repasemi elektroniky, vypracovala agentura Kantar.

Podle výsledků průzkumu 43 % Čechů v minulosti zakoupilo použitý smartphone. Z toho 26 % dotázaných preferovalo nákup od soukromé osoby, zatímco 23 % si pořídilo telefon od profesionálního prodejce repasovaných zařízení. Ve srovnání se sousedním Slovenskem, kde 33 % respondentů upřednostňuje nákup od soukromých osob a pouze 21 % od profesionálních repasérů, je rozdíl v České republice mnohem menší.

V současnosti 34 % Čechů vyjadřuje ochotu koupit si repasovaný telefon, což je pod evropským průměrem, který činí 55 %. Přesto je již nyní každý desátý smartphone v rukou českých spotřebitelů použitý (11 %). Hlavním důvodem pro nákup repasovaných či použitých smartphonů je proti novým zařízením nižší cena – jako hlavní motivaci ji uvedlo 68 % spotřebitelů. Menšina respondentů (30 %) zmínila ekologické důvody a podporu cirkulární ekonomiky. Mezi další důležitá kritéria patří záruka (27 %) a možnost pořídit si vyšší model za nižší cenu (26 %).

Češi své staré telefony neradi prodávají

Čeští spotřebitelé preferují nákup repasovaných smartphonů prostřednictvím digitálních kanálů (84 %), kam dohromady patří e-shopy i online tržiště. Pokud ale toto číslo necháme rozpadnout dále, zjistíme, že online tržiště mezi Čechy příliš oblíbená nejsou – jako preferovaný kanál je uvedlo pouze 12 % dotázaných. Spotřebitelé spíše upřednostňují známější hráče jako jsou operátoři (41 %) nebo specializované prodejny elektroniky (53 %). Více než polovina potenciálních kupujících (54 %) nicméně zvažuje i nákup v kamenných prodejnách.

Češi rozhodně nepatří mezi národy, kteří jsou rozenými obchodníky. Své staré telefony rádi schovávají v šuplíku a neprodávají je dál – dělá to tak každý druhý. Pouze 24 % dotázaných Čechů již někdy prodalo svůj předchozí telefon, což je jedna z nejnižších hodnot zaznamenaných v průzkumu proti ostatním zemím. Prodej alespoň někdy zvažovala třetina Čechů (např. mezi Němci je to 41 %). Mezi těmi, kteří o prodeji nemají zájem, jich 21 % preferuje darovat své staré zařízení a 4 % volí recyklaci.

Podle průzkumu IDC se očekává, že do roku 2027 se celosvětově prodá 431 milionů repasovaných smartphonů. Jen v samotné východní Evropě se odhaduje, že v roce 2024 bylo prodáno kolem 1 milionu kusů repasovaných chytrých telefonů.