Kde se vzala potřeba velkých operačních pamětí v telefonech a kolik RAM zabírá Android?

Operační paměť (RAM) je jednou ze stěžejních součástí novodobých smartphonů. První pohled při výběru telefonu směřuje na použitý čipset, druhý pak na operační paměť, která se za poslední roky rozrostla na takové kapacity, že máte ve svém mobilu možná větší RAM, než ve svém pár roků starém notebooku nebo stolním počítači! Odkud vůbec vzešla potřeba tak velké RAM, a není u Androidu 8GB operační paměť příliš velká, nebo je třeba se na celou věc dívat v širších souvislostech?

Jen velmi málo teorie

Pod slůvkem RAM můžeme hledat zkratku Random Access Memory. Tato operační paměť, resp. paměť s náhodným přístupem) je úložiště, do něhož se ukládají dynamická data, pokud je telefon v zapnutém stavu. Náhodný přístup znamená, že paměť umožní přístup k libovolné buňce ve své struktuře, a to v libovolném čase. Kupříkladu lze začít číst hodnotu z první buňky a hned přeskočit doprostřed či nakonec.

U operačních pamětí je s ohledem na náhodný přístup tedy velmi důležitým parametrem rychlost, která je definována už samotnými fyzickými vlastnostmi použitých pamětí. U mobilů se setkáváme s LPDDR4, LPDDR4X a s LPDDR5 DRAM moduly. Toto označení je zkratkou slov popisující paměťovou technologii Low Power Double Data Rate, a v telefonech je aktuálně již pátá generace těchto pamětí, která je často vyhrazena pro dražší modely. Oproti generaci 4X je rychlejší o polovinu, a současně má o třetinu nižší spotřebu. A už brzy ji předeženou paměti LPDDR5X...



Galaxy Z Fold3 má v RAM rezervováno jen 927 MB...

Již po spuštění telefonu se do RAM načítají samotné součásti systému, a další prostor je dynamicky využit spuštěnými aplikacemi, které si do RAM uloží tolik dat, kolik potřebují. Záleží však na kapacitě RAM, náročnosti samotných aplikací i na RAM managementu samotného telefonu či představách samotného výrobce, který telefon dovybavil o mechanismy, které mu umožňují aplikace v RAM periodicky či dynamicky pozastavovat, „zmražovat“ a ukončovat.

V recenzích se často bavíme o pojmu „ agresivní garbage-collector“, což není nic jiného, než chování systému, který minimalizované aplikace po velmi krátké době odstraní z RAM. Poznáte to tak, že jakmile se k aplikaci vrátíte, načítá se celá znova (včetně loading obrazovky), takže je možné, že se některé vámi zadaná data, např. rozepsaný text v textovém poli, nebo rozehraná úroveň hry, neuloží.

Agresivní ukončování aplikací na pozadí je dobré v tom, že je paměť RAM v určité kapacitě stále dostupná, takže můžete stále spouštět nové a nové aplikace, jenže tím trpí multitasking. Práce v několika aplikacích najednou může být kvůli neustálému spouštění i částečné ztrátě dat v řádech minut hodně otravná. Výrobci si tak musí hledat zlatou střední cestu.

Kouzlo jménem virtuální RAM

Moderní operační systémy využívají tzv. zRAM (např. Linux či odvozený Android), dlouho nepoužívané aplikace jsou komprimovány a uloženy do fyzického úložiště, tím pádem zbude místo v RAM pro nově spouštěné aplikace. Fyzické úložiště je samozřejmě pomalejší, byť v dnešní době rychlých pamětí UFS 3.1 už to není zase až takový problém. Android si pročistí RAM, rozdělaná práce je však trochu hůře přístupná. Data dlouho nepoužívaných aplikací v RAM se musí nejdříve rozbalit a až poté jsou vrácena zpět do RAM a zpřístupněná pro dané aplikace.

V Androidu se pro toto chování vžil pojem virtuální RAM. A ta je u jednotlivých výrobců známá pod různými názvy (např. Turbo Boost 3.0, VRAM, RAM Plus, Memory Extension, apod.), a výrobci pro ni nepotřebují nic speciálního, často stačí jen OTA aktualizace firmwaru a i ve starším telefonu se může objevit jakýsi „odkládací prostor“ pro operační paměť.

3GB RAM je prý „hraniční“, 4GB zase ideální minimum. Kolik je vlastně „tak akorát“?

Spíše než typ operační paměti, je pro uživatele logicky důležitá jejich kapacita. V recenzích běžně uvádíme, že 4GB RAM by se měla brát jako minimum, to však samozřejmě záleží i na tom, co vše chcete v telefonu dělat. I 4GB RAM rozběhá graficky náročný Genshin Impact, ale zase ukončí všechny aplikace na pozadí.



...S21 Ultra má zase v RAM rezervováno 1,7 GB. U obou telefonu je k dispozici i 4GB virtuální paměť, kterou mezi telefony vídáme nejčastěji

Druhým důležitým faktorem je využití samotné operační paměti. U Androidu je důležité rychlé přepínání mezi aplikacemi a svižná odezva, a tak je v RAM typicky „přednačteno“ více aplikací. I u Androidu tak platí otřepaná fráze „volná RAM = zbytečná RAM“. Paměť je zaplněna pro maximální efektivitu již krátce po spuštění, a pokud přijde požadavek na větší operační paměť, ukončí se delší dobu nepoužívané aplikace.

V nejhorším případě se ukončí natvrdo, v tom lepším se uloží do virtuální RAM. Aplikace na pozadí jsou v uspaném stavu navíc poměrně energeticky nenáročné.

Rezervovaná RAM

Pokud se podíváte do správce zařízení, často u operační paměti uvidíte položku „rezervováno“. Konkrétně u Galaxy Z Fold3 s 12GB RAM máme rezervovaných 927 MB, zatímco u Galaxy S21 Ultra má rezervovaná paměť kapacitu 1,7 GB. To znamená, že se tato paměť liší i mezi telefony jedné značky, které mají operační paměť stejné kapacity a stejnou verzi systému (Android 12). Jedná o paměť, která je pro aplikace nedostupná, takže telefon dokáže hospodařit jen s tím, co není rezervováno.

V této paměti najdeme potřebné součástí systému, dále pak specifické ovladače telefonu či rezervovanou paměť pro grafický adaptér, která se využije v případě potřeby. Výrobci však přesný obsah rezervované paměti nijak blíže nepopisují, je to jakýsi „black box“, jehož existenci je třeba u telefonů s Androidem brát jako holý fakt. Smartphone s 12GB RAM, takže může mít ve skutečnosti dostupnou třeba „jen“ 10GB operační paměť.



A takto vypadá operační paměť u tabletu Galaxy Tab S7+

Pokud se podíváme do vývojářských nástrojů, u těchto telefonů využívá Android 12 průměrně v průběhu 24 hodin 2,3 GB RAM. Jenže k tomu je ještě třeba připočíst aktivity „Systém Android“, „Systémové UI“ a nadstavbu od výrobce. 4GB RAM tak papírově vychází jako základní předpoklad pro telefon nižší a střední třídy, zatímco 8GB RAM by měla být základem pro vybavenější modely střední a vyšší třídy, u nichž se počítá s výraznějším multitaskingem. Pozor na to, že u obou musíte počítat s tím, že ze s RAM „odkrojí“ rezervovaná paměť...

Dostatečná RAM podle Googlu? 6 GB

Smartphony s 6GB RAM jsou na pomezí mezi oběma světy, záleží na konkrétní implementaci RAM managementu samotnými výrobci. Jenže třeba takový Google v Androidu 12 bere telefon s 6GB RAM jako model s vyšší úrovní hardwaru (tzv. Class R a Class S). Takže právě od mety 6 GB bychom se mezi smartphony měli odpíchnout, a to zřejmě i u lehce náročnější uživatelů.

Některé telefony mají přesto dosti specifická pravidla pro ukončování aplikací, u některých se umělá inteligence učí, které z aplikací často používáte, a ty pak nechávají na pozadí delší dobu na úkor těch, které spouštíte jen občas. U některých telefonů můžete navolit několik aplikací, které budou na pozadí k dispozici neustále, takže je garbage-collector prakticky přeskočí či ruční promazání nesmaže. A nebo zase můžete nastavit, ať systém danou aplikaci vůbec nezařazuje do statistik, takže má o něco volnější podmínky pro ukončení na pozadí.

Správa operační paměti je komplexní záležitostí, ke které každý z výrobců přistupuje individuálně. Správa 8GB RAM u Xiaomi a Samsungu bude mít zcela odlišný průběh, přesto se nám za současného stavu jeví investice do telefonu s 16GB jako krok zbytečný, protože v drtivé většině případů si i nároční uživatelé vystačí s 6 až 12GB RAM. V případě telefonu jako dlouhodobější investice (tj. neplánujete jej měnit již za rok), bychom startovali na 8GB RAM.

Na druhou stranu, mít operační paměť v mobilu větší než v notebooku či domácím PC, prostě nedává velký smysl. Tedy, někomu možná dává, ale v praxi výhody větší 16GB RAM ve smartphonu s Androidem využije málokdo.