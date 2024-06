Kdo prodá nejvíc skládacích telefonů na světě? Samsung přišel o své prvenství a už nemá ani čtvrtinu trhu

Samsung byl dlouhodobě brán jako jasný král světa skládacích zařízení, protože mu všechno hrálo do karet. Na trh přišel z velkých výrobců mezi prvními a své Flipy a Foldy začal rovnou nabízet globálně. Krok s ním částečně držela jen Motorola. Přesto má svět skládacích telefonů nového krále, značku Huawei, která skládací modely nabízí převážně jen na čínském trhu.



Tržní podíl mezi skládacími telefony. Samsung hlásí meziroční výrazný propad. Na jeho místo se dostalo Huawei, které své skládačky primárně nabízí jen v Číně

Podle agentury Counterpoint Research se v prvním čtvrtletí Huawei na pozici globální jedničky ve skládacích telefonech, které nabízí primárně v Číně. A to z velké části kvůli americkým restrikcím. Na meziročním srovnání je vidět zejména výrazná ztráta Samsungu, jehož tržní podíl klesl o 42 procent. Zbytek značek však rostl, Huawei o 257 %, Honor o 460 % a Motorola o neskutečných 1 473 % oproti loňskému prvnímu čtvrtletí! U Honoru a Motoroly byl patrný růst i v Evropě, konkrétně Honor Magic V2 se stal nejprodávanější skládačkou v západní části starého kontinentu, Motorola dominovala hlavně v zámoří.

Minimální vylepšení se nevyplácí

Ano, můžeme za tím hledat to, že první čtvrtletí roku má daleko, jak k loňské, tak k budoucí generaci, jenže to stejné lze tvrdit i o dalších značkách. Huawei svůj Mate X5 (pouze čínskou verzi) uvedl vloni v září, Samsung oznámil pátou generaci Flipu a Foldu jen zhruba o měsíc dříve.

To, že Samsung padá z pozice mobilní jedničky u skládaček, jen potvrzuje naše první dojmy z posledních dvou řad Flipů a Foldů od Samsungu. Zatímco konkurence skládačky ztenčovala a vylepšovala fotoaparáty, baterie a zmenšovala překlady v displeji, Samsung se spokojil jen s drobnými změnami, a konkrétně u Foldu stále upřednostňoval konstrukci v zavřeném stavu, která byla protažená do výšky. To se však zřejmě v konečném důsledku promítá i v prodejích. A Samsung bude potřebovat opravdu hodně změn v řadách Flip a Fold, aby se z globálního pohledu mohl opět vrátit na vrchol.

Podle agentury Counterpoint byl v prvním čtvrtletí nejvíce zájem o skládací „knížky“ (55 %), které vůbec poprvé od roku 2021 v popularitě předčily véčky. S ohledem na blíží se premiéru šesté generace Flilpů a Foldů od Samsungu se situace může brzy změnit. Bude však záležet na tom, zda se Samsung odhodlá k výraznějším změnám, a nebo se bude držet spíše při zemi.

Zdroj: Counterpoint Research