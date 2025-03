Kdo si koupí iPhone 16e? Majitelé staršího iPhonu SE to pravděpodobně nebudou

Odhadnout, jak by se mohl prodávat aktualizovaný iPhone SE (2025), pokud by takový model byl uveden na trh, by bylo poměrně jednoduché. Po celou dobu své existence tvořil iPhone SE vždy okolo 5 až 10 % prodejů telefonů od Applu a nebyl by důvod, proč by se tento podíl měl nějak měnit. Zavedený řád se ale změnil.

Apple vyměnil starý iPhone SE za nově pozicovaný (a také dražší) iPhone 16e, který je pevně zařazen v hierarchii aktuálních modelů. Zatím se jedná tak trochu o neprobádané území v portfoliu, což komplikuje predikce prodejnosti. Výzkumníci z americké agentury CIRP se proto podívali na profil předchozích kupujících iPhonu SE – konkrétně na to, jaký telefon vlastnili ještě předtím, než si model z roku 2022 pořídili.

Zjistili, že iPhone SE oslovoval především uživatele přecházející z Androidu, úplné prvomajitele chytrých telefonů a nejvíc dosavadní majitele modelů SE, tedy modely z let 2016 nebo 2020. Celkově se zdá, že kupující iPhonu SE zůstávali u levného telefonu s minimem funkcí, místo aby přecházeli z iPhonu SE na dražší modely, což nejspíš byla původní přání Applu.

Konkrétně v roce 2024 přešlo 19 % kupujících iPhonu SE z telefonu s Androidem, ve srovnání se 14 % všech ostatních kupujících iPhonů. Dalších 9 % kupujících iPhonu SE si pořizovalo svůj první chytrý telefon, buď jako upgrade z „hloupého“ tlačítkového telefonu, nebo jako svůj první telefon jakéhokoli typu vůbec. Pro srovnání, pouze 2 % zbývajících kupujících iPhonů si kupovali svůj první chytrý telefon.

Jiná skupina zákazníků

Asi nejzajímavější zjištění je, že 26 % kupujících SE předtím vlastnilo jiný iPhone SE. Když nastal čas, aby tito majitelé iPhonu SE vyměnili svůj telefon, nepovažovali za nutné upgradovat na vyšší model. Koupili si znovu iPhone SE, ale novější. Ve skutečnosti pouze 3 % kupujících všech ostatních iPhonů upgradovali z iPhonu SE.

Největší procento kupujících SE (45 %) předtím vlastnilo iPhone „číselného“ modelu a fakticky tak downgradovali na nižší model. Tento vzorec v zákaznickém chování zřejmě Apple trápil nejvíc. Místo aby spotřebitele přilákal na pokročilejší (a dražší) modely, jeho zákazníci racionálně vyhodnotili, že jim klidně stačí i ten nejlevnější iPhone.

Největší skupina (82 %) zákazníků se podle výzkumníků stále přelévá mezi „číselnými“ iPhony. A pravděpodobně z ní vzejde i nejvíce kupujících iPhonu 16e, ačkoliv není jasné v jakém rozsahu. Také ve Spojených státech, kde se průzkum realizoval, je rozdíl mezi (původní) cenou „SEčka“ a iPhonu 16e poměrně výrazný (429 dolarů vs. 599 dolarů). O tolik navíc majitelé modelu SE za telefon připraveni dát nejsou.

Zatím není jasné, co relativně malá základna majitelů iPhonu SE udělá, až budou potřebovat vyměnit své současné telefony. Dokud jim telefony slouží, přecházet na iPhone 16e nejspíš nebudou. Nejnovější model si tak bude muset vybudovat vlastní základnu zákazníků. Pravděpodobně to budou ti, kteří by si jinak koupili iPhone 15 nebo 16, ale teď budou mít ke zvážení ještě jeden o něco levnější model.