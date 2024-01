Když AI ne vždy znamená mobilní umělou inteligenci. Tento pojem zřejmě brzy ztratí svůj význam stejně jako 5G

Když před pár lety vstoupily do mobilní světa technologie 5G, mohli jsme toto označení vídat doslova na každém kroku. O 5G se vedly diskuse, jak na technologické, tak na produktové úrovni, a bývalo zvykem, že v tiskové zprávě se označení „5G“ i u běžného levného telefonu objevilo třeba i desetkrát. Už nyní v podobném duchu můžeme vidět i „nadužívání“ pojmu AI (Artificial Intelligence alias „umělá inteligence“). Výrobci telefonů jej začínají používat prakticky všude, jenže je jen otázkou času, než se označení AI omrzí...



Umělí inteligence (označení AI) se nejen u smartphonů začíná nadužívat. A toto je příklad za všechny. Už starší Překladač Google dokázal v offline režimu překládat texty. Druhá strana sice neměla své políčko, ale jen kliknula na šipku. Zadávání hlasem však funguje jen online. Neslušelo by aplikaci od Samsungu spíše označení „Překladač s Offline syntézou“?

V době rozkvětu 5G sítí začali dokonce mobilní výrobci na konec názvů telefonů přidávat označení „5G“, aby bylo jasné, že je telefony podporují. Jenže, protože byla 5G najednou úplně všude, uživatelé se na toto označení, pomalu ale jistě stali, spíše alergičtí. A není divu, že se 5G v názvu telefonů už nepoužívá tak často, jako dříve. Nehledě na to, že největší výhody 5G jsou určeny průmyslu, světu IoT a automatizacím...

A to stejné se, zatím sice pomalu, děje i s umělou inteligencí. Označení AI je dnes úplně všude, protože se tento „buzzword“ (tj. moderní slovo, které vlastně neznamená nic konkrétního) používá prakticky neustále. Jenže AI se začíná uvádět i u funkcí, které se skutečnou AI nemají moc společného. Často se navíc jedná zdánlivě o novou funkci, jenže na pozadí se využije několik let fungující služba, ke které se jen přilepí označení „AI“. A novinka je na světě.

AI je všude ale také nemusí být nikde

Už nedávný veletrh CES ukázal, že i když byla minimálně polovina produktů označená jako „AI“, v praxi se jednalo jen o „zaobalení“ chytrých funkcí, které jsou na trhu už spoustu let. Samsung třeba využívá umělou inteligenci při remasteringu fotek v galerii, přidání portrétového efektu a k dalším úpravám. Jenže, stejná funkce byla k dispozici i v předešlých letech, a slůvko AI byste u ní nenašli. Stejné je to i u aplikace Překladač, která je u Galaxy S24 zařazena do sekce „Pokročilé inteligence“. Taková aplikace Google Translate, do které si stáhnete češtinu pro offline použití, už na Androidu funguje spoustu let. Jenže, bez uvedení v názvu „AI“ nevypadá moderně...

Jenže Google dělá to stejné, např. funkce Zakroužkuj a vyhledej se inspirovala funkcí „Google Now on Tap“. Obě využívají strojové učení, novější přístup pak i umělou inteligenci. Ve své podstatě se ale jinak na pozadí jedná o téměř stejná řešení. Tak proč i zde Google musel přidat označení AI? Na trhu bychom našli i spoustu dalších příkladů, např. s umělou inteligencí experimentují operátoři, výrobci chytrých hodinek, YouTube... a prakticky jakákoliv větší technologická firma. Jenže, protože je AI už dnes doslova všude, stačí málo, a bude se jednat jen o prázdné slovo.

Máte vůbec pod pojmem „mobilní AI“ nějakou konkrétní představu? Nebo jen podprahově vnímáte, že cokoliv s doplňkovým označením „AI“ musí být novější a modernější, než jakékoliv jiná služba nebo aplikace?