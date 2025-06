Když Apple chce, umí automaticky zablokovat ukradený iPhone. A spustí v něm opravdu hodně hlasitou sirénu

Nedávné nepokoje a protesty v americkém Los Angeles ukázaly světu nové ochranné systemy iPhonů proti krádežím. Jednalo se o vystavené kusy v prodejně Apple, které byly však chráněny pokročilými zabezpečovacími opatřeními společnosti Apple. Mezi ně patří takzvaný geofencing, tedy ochrana zajišťující, že se telefony nedostanou mimo bezpečnou zónu vytyčenou v malé oblasti kolem prodejny. V opačném případě se tyto iPhony stanou nepoužitelnými, protože se aktivuje takzvaný „kill switch“.



Ochrana iPhonu ukradeného z prodejny v akci - blikající varování na displeji a hlasitá siréna, která jde slyšet z relativně velké vzdálenosti

Přesvědčily se o tom stovky rabujících, kteří vzali tamní kamennou prodejnu Apple útokem. Jakmile se totiž tyto iPhony a iPady odpojily od Wi-Fi sítě v obchodě, automaticky se u nich spustil hlasitý alarm a zobrazila se blikající zpráva: „Prosím vraťte telefon do Apple Tower Theatre. Toto zařízení bylo deaktivováno a je sledováno. Místní úřady už byly upozorněny".

Svědci popisují, že iPhony a iPady přehrávající hlasitou sirénu byly slyšet všude po městě, často pohozené v křoví nebo ve vodě. Na videu z místa dění jsou vidět iPhony položené na chodníku, které sbírá policista a odnáší je zpět do prodejny. Jakmile se iPhony opět připojí k síti v obchodě, siréna se deaktivuje a telefony se odemknou.

Organizované krádeže iPhonů

Jde o další mechanismus, který má zabránit krádežím iPhonů, které jsou neřešitelným problémem zejména v Londýně. Lupiči na elektrokolech jsou něco, s čím tamní úřady bezvýsledně bojují už několik měsíců. iPhony převážně končí ve městě ukradených iPhonů. Ti, kterým se telefon dostane do ruky, buď vyhrožují původním uživatelům, aby ukradený iPhone vyvázali ze svého Apple účtu, nebo jej rozeberou na součástky, které následně prodají.



Nastavení Face ID a ochran při odcizení zařízení

Podobné ochrany jako u telefonů v prodejnách bychom si však dokázali představit i u iPhonů, které už jsou v rukou koncových uživatelů. Geofencing by sice nebylo tak jednoduché nastavit, protože se s telefonem neustále někde pohybujeme, ovšem na podobném principu funguje už nyní funkce „Upozornění na odpojení“. V té si u příslušenství nastavíte důvěryhodná místa (například v práci nebo doma), kde vás hodinky nebo sluchátka nebudou upozorňovat na odpojení. Na jiných místech však ano.

Pod pojmem odpojení si můžeme představit zvětšující se vzdálenost iPhonu od hodinek, jenže to nemusí být hodinky, které jste někde zapomněli nebo vám je někdo ukradl, ale spíše se to bude týkat iPhonu. Samotný Režim ztráty pak sice iPhone zablokuje a na displeji zobrazí informační zprávu, bez sirény to vak nemusí mít kýžený efekt. Zvláště tehdy, když jste iPhone neztratili, ale někdo vám jej odcizil.

Jenže místo notifikace v liště, že se zřejmě vzdalujete od svých sluchátek nebo hodinek Apple Watch, by se hodil stejně hlasitý alarm, který by iPhone zablokoval a případného zloděje minimálně trochu vystrašil. Za současného stavu může iPhone při aktivaci funkce „Ochrana odcizených zařízení“ jen požadovat dodatečné biometrické ověření (počítá se s tím, že zloděj může znát přístupový kód k iPhonu) nebo pro změnu určitých nastavení přidá časovou prodlevu.