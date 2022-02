Když byl Facebook na výsluní. Zavzpomínejte na doby, kdy měly telefony vlastní tlačítko „F“

I přesto, že Facebook pod svou hlavičkou nikdy nevydal samostatný telefon, v historii se objevily tři smartphony, které k tomu označení velmi blízko. Vůbec první smartphone, který má s Facebookem co dočinění, se datuje do roku 2011. Jednalo se o HTC ChaCha, tedy o telefon s fyzickou QWERTY klávesnicí pod displejem. Úplně ve spodní části předního krytu se tísnilo „kouzelné“ tlačítko F, které otevíralo aplikaci Facebook. Dobovou recenzi si můžete přečíst zde.

Krátce po něm se na trhu objevil HTC Salsa, což byl už tradičněji vypadající smartphone s 3,4" displejem, pod nímž byla umístěna čtyři senzorická tlačítka. A až pod nimi se nacházelo trochu nepatřičně zarovnané tlačítko F. Co si mohl dovolit Facebook před 11 lety, by dnešním designérům ultratenkých placek rozhodně neprošlo! A je zcela jisté, že si HTC nechalo za samostatné tlačítko Facebooku už v té době pořádně zaplatit.

Kouzelné tlačítko „F“

A co vlastně tato klávesa uměla? Poté, co jste si klávesu provázali se svým Facebook účtem a udělili tlačítku potřebná oprávnění, mělo celou řadu funkcí. Pokud jste jej stiskli kdekoliv, automaticky jste se dostali k psaní nového příspěvku. Podržení tlačítka sloužilo k oznámení vaší GPS polohy do samostatného příspěvku. Když začalo tlačítko pulzovat bílým světlem, bylo možné jeho stisknutím sdílet aktuální obsah na displeji (fotografie, webová stránky, přehrávána skladba, video, apod.).

Oba zmiňované smartphony spadaly spíše do střední třídy. A to před 11 lety znamenalo jednojádrový 800Hz procesor s 512MB RAM a stejně velkým úložným prostorem, který jste mohli rozšířit microSD kartami. Foťák byl pětimegapixelový, selfie měla rozlišení VGA a ve smartphonech běžel Android 2.3 Gingerbread. Měla tato HTCčka na trhu úspěch? U určité skupiny uživatel zřejmě ano, globálně však telefony zřejmě nezaujaly natolik, aby stálo za to uvést na trh jejich nástupce.

Facebook měl i vlastní launcher

Pokud nepočítáme tzv. Feature phony Nokia Asha, které převzaly nápad s Facebook tlačítkem, můžeme vidět poslední pokus o „Facebook smartphone“ v roce 2013. HTC tedy vydalo model HTC First, který měl vlastní launcher přímo od Facebooku! Přímo na zamykací obrazovce jste tak mohli vidět statusy vašich přátel, které jste mohli lajkovat a komentovat bez toho, abyste vůbec museli odemknout telefon. Jednalo se o první smartphone, který nabídl populární „chatovací bubliny“, byť samotný launcher dosti zaostával v personalizaci prostředí. Na plochách např. nešly použít widgety.

HTC First však nebyl přijat příliš kladně, uživatelé o něj neměli zájem, a tak velmi brzy klesla jeho cena a posléze se přestal nabízet úplně. A to se bavíme o Facebooku v době, kdy ještě nebyly odhaleny bezpečnostní trhliny a cílené zneužívání dat uživatelů (Cambridge Analytica). Dnes už je existence Facebook telefonu naprostá utopie, HTC First tak byl prvním a zcela jistě posledním telefonem, který mohl nést hrdé označení „Facebook smartphone“.

