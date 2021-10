Když chcete co nejlevnější Android. Nové Realme C11 nešetří snad jen na baterii

Čínské Realme uvádí v těchto dnech do tuzemských obchodů svůj nejnižší model mezi smartphony. Realme C11 (2021) navazuje na loňský model stejného číselného označení, ale s výbavou jde ještě o něco níže. A to proto, aby co nejnižší mohla zůstat i cenovka 2 499 Kč.



Na výběr jsou dvě barevné varianty | Foto: Realme

Základní smartphone je určen pro opravdové začátečníky bez jakýchkoli požadavků na pokročilejší funkce. Zcela například chybí čtečka otisků prstů, NFC pro bezkontaktní platby a samozřejmě nemůžeme očekávat ani 5G konektivitu. Tělo je vyrobeno z plastu, na výběr je modrá a šedá varianta.

Smartphone může nalákat na 6,5palcový HD+ IPS displej nebo baterii s kapacitou 5 000 mAh. Šetřilo se na procesoru Unisoc, který je vyroben 28nm postupem, a dohromady s pamětí 2 + 32 GB to samozřejmě nebude znamenat žádný výkonný stroj. Dokonce i prostředí postavené na Androidu 11 muselo být redukováno do odlehčené podoby Realme UI Go Edition.

Reliktem minulosti je starý nabíjecí konektor microUSB, v telefonu nechybí ani 3,5mm jack. Wi-fi je k dispozici pouze v jednopásmovém režimu 802.11 b/g/n. Potěší Dual SIM slot se samostatným šuplíčkem na paměťovku a hodit se může i podpora reverzního dobíjení (telefon jde použít jako powerbanku). Zadní fotoaparát má jedinou čočku a senzor s rozlišením 8 Mpx.