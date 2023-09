Když chcete pořádně měřit tep, místo hodinek navlékněte hrudní pás. Nebo aspoň vezměte Apple Watch

Během prázdnin jsem zkoumal, jaké je to, když dlouholetý spokojený uživatel Apple Watch začne používat hodinky Garmin. První článek „hned po nasazení“ vyšel už v červenci, finální mám těsně před vydáním. Je tady ale ještě téma, které jsem se rozhodl zpracovat samostatně: Jak jsou přesné snímače srdečního tepu v hodinkách.

Začal jsem si totiž všímat zvláštního měření v situacích, kdy se na kole rozjedu do kopce a cítím, že se moje tepová frekvence rychle vyskočila k maximálním hodnotám. To zaručeně poznáte i bez měření. Garmin na zápěstí ale v takových případech často ukazoval třeba jen stovku tepů za minutu. Na očekávané hodnoty se dostal za dlouhé sekundy, někdy až za několik desítek.

Divil jsem se, protože u Apple Watch jsem si takového chování nikdy nevšiml. Že by se Garmin se svými uznávanými sporttestery choval jinak, než jsem byl zvyklý, a optickou metodou nedokázal ze zápěstí rychle zjistit frekvenci? Začal jsem kolem tohoto tématu bádat a měřit.

Testovací jízdy, data a Python

Po několika pokusech jsem připravil metodiku pro srovnání optických snímačů v hodinkách. Jako referenci jsem použil hrudní pás Garmin. Mám k dispozici jeho starší model HRM Standard, který by ale pro tepovou frekvenci měl být dostatečný. Jeho data jsem při jízdě na kole zaznamenával do cyklopočítače Edge, současně ukládala data i hodinky, každé na jedné ruce. Ve všech zařízeních jsem před testem nastavil podrobné logování po jedné sekundě.

U hodinek jsem vždy velmi silně utáhnul řemínky. Mnohem silněji, než bych to běžně dělal a než by mi to bylo pohodlné. Chtěl jsem ale maximálně eliminovat nepřesnosti vzniklé pohybem hodinek po ruce. A vydal jsem se na testovací jízdy.

Doma jsem ze všech zařízení uložil naměřená data do formátu FIT, skriptem v Pythonu z něj vytáhl časové hodnoty s naměřenými tepovými frekvencemi a postavil je vedle sebe. Inspiroval jsem se tady metodikou, kterou používá YouTube kanál The Quantified Scientist.

První test s více či méně chlupatými grafy

Takto budou vypadat grafy, které srovnávají dvojici hodinek. Jejich tepová data jsou na ose X, tep z referenčního hrudního pásu na ose Y. Do grafů jsem vynesl hodnoty, které hodinky a pás uložily ve stejnou sekundu.

V ideálním případě, kdy by hodinky zaznamenaly úplně stejné hodnoty jako pás, by byla výsledkem diagonální čára. Čím víc se ale hodnoty naměřené ve stejném čase liší, tím je graf širší a chlupatější.

V tomto případě je vidět, že modrý graf u Apple Watch je víc kompaktní než oranžový u hodinek Garmin Venu 2 Plus. U Applu není mnoho teček, které z tvaru grafu vylézají. U Garminu je takových mnohem víc včetně dlouhých výletů do prostoru, kdy pás detekoval tep k 150 úderům za minutu, zatímco hodinky ukazovaly teprve 105.

Výsledky měření se dají kvantifikovat pomocí korelačního koeficientu. Ten ukazuje, jak moc se jeden soubor dat podobá druhému. V grafech sice můžeme snadno vidět body, které se odchýlí od diagonály, ale není z nich úplně zjevné, jaké množství zůstalo ve správné úhlopříčce. Pearsonův korelační koeficient vidíte vždy v rohu každého grafu.

Garmin Venu 2 Plus při srovnání s hrudním pásem dosáhl při tomto prvním testu na koeficient 0,97 a Apple Watch na 0,99. V obou případech jde o vynikající výsledky, vždyť korelační koeficient může dosáhnout nanejvýš hodnoty 1. Ale bude hůř – a i tam, kde byste to možná nečekali.

Korelační koeficient neříká, že jsou data stejná. Jen že v tomto případě dvě časové řady mají stejný průběh. Že tep stejně stoupá, stejně klesá. Korelace nevyhodnotí zpoždění, které mají hodinky vůči hrudnímu pásu – naopak kdyby bylo celou dobu beze změny stejné, může koeficient dosáhnout až k jedničce. Zpoždění vyjadřuje tvar grafu. Čím víc se liší od diagonální čáry, tím jsou rozdíly větší.