Když energii měníte za pohodlí. Víte, kolik ukousne Always On displej z baterie každý den?

Mnozí si bez Always On režimu možná ani nedokáží představit moderní smartphone. Stačí jeden pohled na displej ve „vypnutém stavu“, a hned víte, kolik je hodin, nebo ikony zmeškaných notifikací. U spousty telefonů si navíc můžete Always On Displej (AOD) upravit podle svého, např. přidat libovolný stal, grafiku, animaci nebo vlastní fotografie. Popularita tohoto zobrazovacího režimu masivně vzrostla v době, kdy z displejů začaly mizet notifikační diody. Málokdo však ví, jakou měrou AOD ovlivňuje výdrž telefonu na jedno nabití.

...a právě to se pokusili změřit testeři Dxomarku, který je známý zejména v oblasti testování mobilních fotoaparátů a zvukových možností smartphonu Ukazuje se, že nelze však AOD režimy házet do jednoho pytle. Jejich implementace se liší výrobce od výrobce, s čímž se pojí i odlišná energetická náročnost.

Vždy je to „něco za něco“

Testeři portálu Dxomark si vytvořili testovací prostředí ve Faradayově kleci, ve které byla teplota okolo 22°C, osvětlení 50 luxů a baterii s kapacitou 20 až 80 procent, což je pro přesné měření ideální rozpětí. U všech telefonů, tj. u Pixel 7 Pro, Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max a Xiaomi 12S Ultra, byl zapnutý režim Letadlo, Wi-Fi, mobilní data, Bluetooth, GPS a další „zbytečné“ funkce byly deaktivovány.



Porovnání jasu displeje v režimu Always On Display u všech testovaných smartphonů. Implementace AOD se u každého z výrobců liší. Mimo Apple by však všechny značky potřebovaly větší či menší optimalizaci...

Displeje měly zase nastavený automatický jas a adaptivní obnovovací frekvenci. Pozadí hlavního displeje bylo šedé, což ovlivňuje jen výsledky iPhonu. Právě ten totiž zobrazuje utlumenou domovskou obrazovku při aktivaci AOD. Na co testeři přišli?

Pokud vezmeme v potaz čistě pohotovostní režim, vybijí se telefon s aktivním režimem AOD v průměru zhruba čtyřikrát rychleji, než telefon s vypnutým Always On displejem. Poměrně překvapivě však s režimem AOD vydržely nejdéle ty telefony, které v běžném provozu zvládly na jedno nabití vydržet kratší dobu. A to platí i obráceně. Skoro to vypadá, že výrobci telefonů s delší výdrží, resp. s většími kapacitami baterií, se nevěnují optimalizaci režimu AOD tak, jak by měli.

Telefony se v zamknutém stavu, v rámci testovacího prostředí, vybíjely rychlostí zhruba 10 mA za hodinu, se zapnutým AOD stoupne odběr troj až čtyřnásobně. Nejvíce žravý byl AOD režim u Xiaomi, který vybíjel baterii tempem 47,3 mAh za hodinu. Nezáleží totiž jen na optimalizaci celého režimu, ale také na tom, zda svítí celý displej či nikoliv, či jaký má displej v AOD módu maximální jas.

Samozřejmě se bavíme o vybíjení v testovacím režimu se všemi vypnutými periferiemi. Ve skutečnosti se telefony vybíjí daleko rychleji, protože máte zapnutá mobilní data, příjem GSM signálu a další funkce, velkým žroutem je také samotný displej, zejména při vyšších hodnotách jasu.

Je rozhodně co zlepšovat

Králem testu byl jednoznačně iPhone 14 Pro Max. Je vidět, že inženýři Applu odvedli skvělou práci. I přesto, že všechny telefony v testu používají OLED technologii, která nezapíná pixely, jenž mají vykreslovat černou barvu, Apple při aktivaci AOD jako jediný rozsvěcuje celý displej. Jeho průměrný i maximální jas je velmi vysoký, jeho spotřeba však byla nejnižší ze všech.

AOD podle výrobce spotřebuje zhruba 1 % baterie za hodinu. Záleží však na optimalizaci režimu a kapacitě baterie.

Pixel a topmodel od Samsungu měli sice podobnou spotřebu, ale pokulhával poměr „výkon/cena“. Maximální jas Always On režimu byl totiž o dost nižší, a navíc oba výrobci osvětlují jen nepatrnou část displeje. Ta byla navíc v průměru o dost tmavší než u iPhonu. Právě iPhony ukazují výrobcům Androidů, že mají rozhodně na čem pracovat. S příkladnou optimalizací by mohli z baterie vymáčknout i pár hodin navíc. A jak sami víte, v dnešní době se každé procento baterie náramně hodí...

Zdroj: Dxomark