Když jsou Androidy zamknuté, zástupci v horní liště často nefungují. Překvapivě to neplatí o Pixelech

Horní výsuvná lišta u řady OEM výrobců telefonů s Androidem ukrývá i zástupce rychlého spuštění. Jedná se o funkce, které jsou na dosah ruky. Snadno tak můžete například zapnout funkce pro konektivitu, režim Letadlo, upravit otáčení obrazu a aktivovat nebo vypnout další součásti telefonu. Problém však může nastat, když si váš telefon vezme někdo cizí do ruky, ať už je to náhodný nálezce nebo zloděj. V zamčeném stavu totiž tito zástupci v liště u většiny telefonů nefungují, to ale poměrně překvapivě neplatí o Pixelech. Telefony přímo od Googlu totiž mají zástupce v liště přístupné všem, a to i tehdy, když je telefon zamknutý. Mimo spouštění aplikací můžete cokoliv.



U Pixelů si můžete dlouhodobě (cca od roku 2016) i v zamknutém stavu dělat s horní lištou, co chcete. Mimo spouštění aplikací můžete třeba vypnout Wi-Fi, Bluetooth nebo aktuální polohu

Řada značek má v zamknutém stavu přístupy k zástupcům v horní liště vypnuté. Samsung požaduje před každým kliknutím na klíčové zástupce odemčení telefonu, což platí třeba i pro Wi-Fi, Bluetooth, režim Letadlo nebo pro aktuální polohu telefonu. Vibrace nebo svítilnu zapnete i bez toho, aniž byste museli znát heslo. Telefony značky OnePlus si mohou u Androidu 15 nastavit, zda má být panel zástupců přístupný i ze zamykací obrazovky, případně dokonce při pokusu o vypnutí vyžadovat heslo. Skrývání rychlého přístupu na zamykací obrazovce najdete i u telefonů značky Xiaomi.

Pixely zpřístupní horní lištu všem

Zcela na opačné straně stojí Pixely od Googlu, u nichž si může kdokoliv dělat se zástupci v horní liště, co jen chce. A platí to nejen u Androidu 15, ale také u připravovaného „čistého" Androidu 16. Nepoctivý nálezce telefonu jej může prakticky hned odstřihnout od mobilní konektivity, zapnout svítilnu nebo třeba naskenovat QR kód, a to bez toho, aniž by musel znát heslo k telefonu nebo přiložit prst ke čtečce otisků prstů. Google proti zlodějům sice primárně bojuje novými funkcemi proti krádeži, které však rozhodně nejsou stoprocentní.

Pixely 8 a Pixely 9 podporují vyhledávání ve vypnutém stavu, jenže aby fungovalo, musí mít telefony před vypnutím aktivní Bluetooth a přístup k poloze. A první funkci lze vypnout i při zamknutém telefonu.



Vypnutí zástupců rychlého spuštění u telefonů značky OnePlus

Motoroly jsou na tom podobně jako Samsungy. Při stisknutí tlačítka v horní liště požadují odemknutí telefonu, jinak žádnou akci nevykonají. Jiné značky však mají spíše „hybridní" přístup. U Infinixu například funguje zapnutí hotspotu nebo Bluetooth, ale nefunguje deaktivace Wi-Fi či vypnutí polohy. Vivo zase umožňuje zapnout a vypnout Bluetooth, aktivovat režim Letadlo nebo vypnout Polohu i těm, kteří neznají heslo k telefonu. To je vyžadováno až tehdy, když z lišty chcete spustit nějakou systémovou aplikaci.

Univerzální chování však neexistuje, protože u některých značek mohou být konkrétní funkce pro blokování funkcí rychlého spuštění při zamknuté obrazovce navázány na konkrétní telefon nebo na verzi systému a grafické nadstavby. Ostatně, zda v zamknutém stavu fungují rychlí zástupci, si u svého telefonu můžete vyzkoušet i vy sami. Je na vás, zda to budete brát jako možné bezpečnostní riziko (například při odcizení telefonu), nebo v tom nevidíte až tak zásadní problém

Upravte zástupce v liště

Pokud máte funkce přístupné a v nastavení nenajdete žádné režimy ani funkce, jak rychlé přístupy vypnout, a chtěli byste, je jen jediná možnost. Z lišty můžete v editačním režimu odebrat funkce, jejichž deaktivace by podstatně snížila možnost dohledání telefonu, například Bluetooth, Wi-Fi, Polohu a režim Letadlo. V tom případě ale při aktivaci těchto funkcí budete muset vždy zavítat do nastavení.



V editačním režimu můžete odebrat rychlé přístupy k funkcím, u nichž nechcete, aby byly přístupné i z lockscreenu. Přijdete o ně však i při běžném používání telefonu

Bezpečnostním problémem je paradoxně i to, že u všech telefonů existují zkratky k jejich rychlému vypnutí, respektive restartu. Je to proto, že mají pevně vestavěné baterie, a tak musí mít každý telefon možnost se v případě nutnosti vypnout bez zadání hesla. To je další velká kaňka kvůli bezpečnosti chytrých telefonů, protože ve vypnutém stavu můžete vyhledat jen hrstku z nich.

Jak je to u vašeho smartphonu? Můžete i něj i v zamknutém stavu používat zástupce rychlého spuštění, a např. vypnout Wi-Fi, Bluetooth a přístup k poloze?

Zdroj: Reddit, Google Podpora