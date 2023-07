Když nemohou oddělit soukromí od práce jinak, pořídí si druhý telefon. Ale není to pro každého

Mladí uživatelé se začínají pomalu vracet k hloupým telefonům. Zatímco ješt před pár lety byl neustálý „internet v kapse“ přínosem, nepřetržitá dostupnost začíná mladším uživatelům vadit. Přechod na hloupý telefon sice nezvládne každý, ale je to řešení, jak rychle vystoupit ze zajetého koloběhu mobilních a digitálních technologií. A pokud si netroufáte na tak razantní „zákrok“, máme pro vás schůdnější alternativu – používejte dva telefony zároveň.

V době, kdy je co nejdůležitější spojení co nejvíce funkcí do jednoho smartphonu (klidně i se dvěma SIM kartami) jde tato alternativa hodně proti proudu. Jenže, v některých případech se může jednat o jedinou možnost, jak vyskočit ze „závislosti“ na telefonu. Pokud v něm totiž řešíte soukromé a pracovní záležitosti, oba světy se samozřejmě prolínají. A pokud i vám přijde, že až příliš často řešíte firemní záležitosti o svém volném čase, může být řešení zcela jednoduché, byť ne tak praktické, jako softwarové oddělení osobní a pracovní softwarové části, kterou již dnes nabízí spousta smartphonů.

Dva telefony, to znamená nabíjení dvou zařízení, dvojitá investice do krytů, dvě SIM karty a práci navíc, jak však vyplývá ze studie americké University of California, pokud se do podobného projektu pustíte, můžete čekat lepší vyvážení osobního a pracovního života. Jenže se nejedná o univerzální všelék, musíte si nejprve vyzkoušet, zda vám tento přístup „sedne“.

Až nástup mobilů sjednotil pracovní a osobní číslo do jednoho „kontaktu“. Pevné linky sice nevrátíte, ale pomoci mohou 2 telefony.

Dva telefony znamenají jasnou fyzickou i psychologickou bariéru mezi osobním a firemním světem. Začít můžete u účtů. Osobní do jednoho telefonu, firemní do druhého. Nedělejte žádné kompromisy. Už při výběru telefonů byste měli zvolit ten „líbivější“ či „vybavenější“ jako svůj osobní, se kterým se ztotožníte, a ten méně atraktivní by měl být pracovní. A pokud už používáte firemní, vždy si můžete přikoupit svůj osobní. Současně si musíte nastavit jasná pravidla, kdy používáte pouze pracovní či pouze osobní telefon, a důsledně je dodržovat.

Nezapomeňte, že když jeden nepoužíváte, můžete jej vypnout. Schválně si zavzpomínejte, kdy naposledy jste svůj stávající smartphone vypnuli (nikoliv restartovali), a nechali jej pár hodin ve vypnutém stavu. My si na žádnou chvíli nevzpomínáme, a to je také i kámen úrazu...

Používání dvou telefonů není pro každého

Ne každý totiž zvládne (nebo může) s úderem páté odpolední vypnout svůj pracovní telefon a zapnout jej zase až ráno. Pro spoustu uživatelů může být používání dvou telefonů dokonce stresující. Třeba proto, že jim zdánlivě narostou „povinnosti“, jako je pravidelné dobíjení nebo aktualizace aplikací. Samozřejmě je zde i stránka finanční, pokud byste si pořizovali druhou SIM kartu s větším datovým balíčkem, na měsíčních výdajích by to šlo určitě poznat.

Jenže, začátek rozdělení identity vašeho telefonu na soukromý a firemní může být prakticky bezbolestný. Pokud už v telefonu máte soukromou a firemní SIM kartu, máte z poloviny vyhráno. Pak už stačí jen v šuplíku najít nějaký starší telefon, který jste v minulosti používali, a který znáte (a že jich mají Češi v šuplíku opravdu dost), a můžete si vyzkoušet, jaké by to bylo mít dva fyzicky oddělené smartphony. A pokud máte jen jednu SIMku, vždy si můžete pořídit předplacenou kartu na zkoušku, a dát tomu třeba měsíc. Pokud se vám bude situace zamlouvat, můžete přejít na tarif, a nebo kartu naopak uložit k ledu.

Stejně jako přechod na hloupý telefon, i současné používání dvou telefonů není pro každého. Pro některé uživatele, kteří nemusí být v práci na přijmu 24/7, to však může být vcelku jednoduchá varianta pro oddělení práce a soukromí. Úvodní rozdělení však bude chtít čas. Je třeba např. důsledně rozdělit účty i s nimi spojené soukromé a pracovní kontakty, soubory, fotografie či aplikace, které používáte.

Používáte dva telefony, nebo si tuto situaci dokážete alespoň představit? A nebo jste naopak zastánce jednoho dvousimkového telefonu, u kterého se vám průběžne překrývá osobní a pracovní využití, a umíte současně existovat v obou světech? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Via Newstracklive, thehindu