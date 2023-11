Když powerbanka k mobilu, tak se vší parádou. Obří model ve tvaru tužkové baterie má kapacitu 60 000 mAh

Když se řekne „Duracell“, asi každý z nás si vybaví tužkou baterii. A právě na to se firma soustředila při vývoji nové powerbanky. Z dálky připomíná přerostlou AA baterii, a vybírat si můžete ze dvou kapacit. Pokud vám nestačí 25 000 mAh, je k dispozici ještě větší 60 000mAh model. Oba mají schránku, do které vložíte třeba nabíječku a zabudovanou bezdrátovou nabíjecí podložku, která se může přetransformovat do podoby stojánku.



Duracel ukázal nové stylové powerbanky, které mají zabudovanou přihrádku pro nabíječku, podložku pro bezdrátové nabíjení a současně mají obří kapacitu baterie

Duracell M150 je powerbanka o kapacitě 25 000mAh, která váží 820 gramů. Na svém těle má dva USB-C porty s nabíjecím výkonem 100 a 60W, a dále pak dva USB-A konektory s maximálním výkonem 18 Wattů na výstupu. Powerbanka se nabíjí z docku, který připomíná základnu rychlovarné konvice. Z nuly na sto ji dobijete zhruba za tři hodiny. Při odklopení víčka se zpřístupní přihrádka, do které si můžete vložit třeba cestování nabíječku. Víčko obsahuje bezdrátovou dobíjecí podložku o výkonu 15W, přesto na něm bude v šikmé poloze držet jen telefon s magnetem na zádec, tj. iPhone s MagSafe.

Když 25 000mAh nestačí...

Pokud by vám nestačila malá varianta, do prodeje se dostane ještě větší model Duracell M250. Ten má zabudovanou baterii o kapacitě 60 000mAh, ovšem váží už přes dvě kila. Na jeho těle běžná zásuvka, do které si můžete zapojit i jinou elektroniku, než jen telefon, tablet, sluchátka, chytré hodinky, notebook nebo dron. Adaptér je v tomto případě americký, protože Duracell nejprve tuto powerbanku testuje na americkém trhu. A pokud po ní bude poptávka, nabídne ji i v dalších regionech.

U druhé zmiňované powerbanky jsou zajímavé i statistiky dobití. Běžný notebook vám doplna nabije třikrát, tablet dobije osmkrát, telefon zase čtrnáctkrát. U dronu čekejte až devítinásobné dobití baterií, TWS sluchátka a hodinky z powerbanky dobijete až stokrát. Menší powerbanka stojí po přepočtu 4 200 Kč, větší model pak vychází na zhruba 8 400 Kč. Není však 60 000 mAh už trochu moc na pohodlné přenášení?