Když řídíte, Android Auto zablokuje některé aplikace. Opět je spustíte až po zastavení vozidla

Nová verze Android Auto 11.4 bude chtít učinit svět automobilů zase o něco bezpečnější. Když jste chtěli dříve spustit „nekompatibilní“ aplikaci za jízdy, zobrazila se jen chybová hláška. Nově budete už při prvním pohledu na ikonu aplikace vědět, že ji spustíte jen tehdy, budete-li mít zaparkováno. Poznáte to podle malého písmena „P“ u ikony aplikace.



Ikona červeného P v systému Android Auto vizuálně ukáže, že tuto aplikaci (či hru) si za jízdy rozhodně nespustíte. A to ani vy, ani váš spolujezdec

Hned na první pohled tak uvidíte aplikace, které si budete moci spustit za jízdy, a na které si naopak budete muset nechat zajít chuť. To se týká zejména her a aplikací pro streamování videa, které by při jízdě autem samozřejmě velmi výrazně odváděly pozornost. Na jednu stranu je jejich spouštění v autě nesmysl, na stranu druhou však mohou ukrátit čas při čekání, např. taxikářům. Stejné chování vykazuje i nová verze systému Android Automotive, tedy „automobilové“ verze systému Android, který je součástí infotainment systému auta přímo od výroby.

Přibyly i souhrny textových zpráv

Další novinkou nové verze Android Auto jsou souhrny textových zpráv pomocí umělé inteligence, které čte Google Asistent. Pokud mají zprávy méně než 40 znaků, přečte je asistent celé. Pokud jsou však delší, přijde do hry AI, která zprávu zkrátí a sdělí vám její hlavní sdělení. Umělá inteligence však není bezchybná, a tak nemusí být finální zpráva stoprocentně přesná. Google se proto krátce po přečtení zkrácené zprávy zeptá i na vaši zpětnou vazbu, zda bylo vše v pořádku.

Celkově vzato je pozitivní přístup Applu, který aplikaci Android Auto dlouhodobě opomíjel, resp. ji nevěnoval takovou péči, jakou by si zasloužila. Už od loňského roku však začal Android Auto pravidelně aktualizovat a přidávat nové funkce, a my jen doufáme, že Googlu tento znovuobjevený elán i nadále zůstane.

Zdroj: Arstechnica, 9to5google