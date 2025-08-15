Když se budoucnost už před 29 lety vešla do kapsy. Legendární Nokia 9000 Communicator slaví výročí

Přesně před devětadvaceti lety, 15. srpna 1996, vstoupilo do světa mobilních technologií zařízení, které předběhlo svou dobu o mnoho let. Nokia 9000 Communicator – dnes již legendární „cihla“, která změnila představu o tom, co všechno může dokázat kapesní telefon.
Kdo by si pomyslel, že rozměry 173 × 64 × 38 milimetrů a váha bezmála 380 gramů mohou někoho nadchnout? Většina lidí při pohledu na tuto mohutnou konstrukci s nezájmem pokrčila rameny. Jenže stačilo tuto „cihlu“ rozevřít, a okolí ztichlo úžasem. Rázem se z neforemného telefonu stal elegantní kapesní počítač s plnohodnotnou klávesnicí QWERTY a černobílým displejem o rozlišení 640 × 200 bodů.
Nokia tehdy ukázala, že dokáže být ve vývoji opravdu minimálně o několik let napřed. Zatímco konkurence teprve na veletrhu CeBIT 1998 představovala své podobně zaměřené horké novinky, finští inženýři měli svůj komunikátor už přes dva roky na trhu.
Malý počítač s velkými ambicemi
Pod kapotou běžel procesor Intel 80386 na frekvenci 24 MHz se čtyřmi megabajty paměti, z nichž dva byly k dispozici uživateli. Dnes to zní směšně, ale tehdy to stačilo na plnohodnotný operační systém GEOS 3.0 – ten stejný, který na osmibitových počítačích dokázal zázraky s multitaskingem a grafickým rozhraním.
Baterie vydržela celý den intenzivního používání, což při tehdejších lithium-iontových technologiích rozhodně nebylo samozřejmostí. Jedinou slabinou byl nedostatek podsvícení monochromatického displeje – práce ve tmě byla prakticky nemyslitelná.
Dobová reklama na Nokii 9000 Communicator:
Aplikační výbava byla na tehdejší dobu revoluční. Telefon samozřejmě zvládal základní hlasové služby, ale jeho síla ležela jinde. Faxová aplikace uměla nejen dokumenty odesílat, ale také je přijímat až do zaplnění paměti. SMS zprávy se na plné klávesnici psaly neporovnatelně pohodlněji než na klasických telefonech.
Technologický zázrak s vadami na kráse
Skutečnou perlou byl však internetový modul. E-mailový klient dokázal automaticky stáhnout hlavičky zpráv, nechat uživatele vybrat, které chce číst, a pak je zpracovat offline. Odpovědi se odeslaly při příštím připojení – vše plně automaticky. Padesát e-mailů se stáhlo za čtyři minuty, dvacet odpovědí se odeslalo za dvě.
Vestavěný webový prohlížeč byl spíše kuriozitou – neuměl rámce ani tabulky, což už tehdy bylo značné omezení. Pro základní textové stránky však postačoval.
První Communicator měl samozřejmě i klasické dětské nemoci, vyplývající z jeho průkopnické pozice. Maximální úhel rozevření dosahoval pouze 130 stupňů, což nutilo držet zařízení neustále ve výšce očí. Na pracovním stole se s ním psalo velmi nepohodlně. Přepínání mezi aplikacemi trvalo občas i půl sekundy, což i u černobílého displeje působilo dost zpomaleně
Česká lokalizace prakticky neexistovala – většina textů se zobrazovala s problémy nebo vůbec. Pro náš trh to byl značný handicap.
Předčasně narozený génius
Nejpádnějším argumentem proti masovému rozšíření byla však cena. Téměř tisíc liber (v „devadesátkových“ kurzech cca 40 tisíc korun) při uvedení znamenalo pro českého uživatele minimálně tři měsíční platy. Nokia patrně nedokázala nebo ani nechtěla produkt dostat mezi širší masy.
Vpravo Nokia 9000 Communicator, vlevo o poznání štíhlejší nástupce Nokia 9110
Přesto si komunikátor našel své věrné příznivce a dal vzniknout úspěšné sérii. Nástupnická Nokia 9110 z roku 1998 snížila hmotnost, model 9210i v roce 2002 přidal barevný displej a operační systém Symbian. Posledním z dynastie byl v roce 2007 komunikátor Nokia E90, který ironicky dorazil ve stejném roce jako první iPhone – ten ovšem ukázal naprosto odlišený směr vývoje.
Dnes, kdy každý smartphone dokáže tisíckrát více, si Nokia 9000 Communicator zaslouží úctu jako průkopník. Ukázal cestu k propojení mobility s kancelářskou prací. Možná byl až příliš pokrokový na svou dobu, ale jeho DNA najdeme v každém dnešním chytrém telefonu.
Zdroje a další informace: Mobile Phone Museum, zdroj videa: VHS Video Vault