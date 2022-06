Když se hardwarová firma pustí i do softwaru. Telefon pro Snapdragon Insidery se zasekl na Androidu 11

Je to už téměř rok, kdy Qualcomm vypustil na trh vlastní telefon s názvem Smartphone for Snapdragon Insiders. Ve své době se jednalo o výkladní skříň Snapdragonu, která byla určena pro technologické nadšence. Telefon mě, ve své době aktuálně nejvýkonnější, Snapdragon 888, 16GB operační paměť, 144Hz Super AMOLED displej od Samsungu s ultrazvukovou čtečkou otisků druhé generace či trojitý fotoaparát od Sony. Pro Qualcomm tento model vyráběl Asus.

Před rokem se jednalo o mobilní „zjevení“, které si, i přes značně omezenou dostupnost, získalo řadu fanoušků minimálně z řad vývojářů. Qualcomm už při představení sliboval, že telefon v základu poběží na Androidu 11, který doplní pravidelné bezpečnostní aktualizace po dobu čtyř let. Realita je však o dost odlišná...



Telefon pro Snapdragon Insidery se zasekl na Androidu 11 a lednovém updatu zabezpečení...

Zatím poslední update na telefon přistál v březnu. Ne, nejednalo se vymodlenou verzi Androidu 12, ale jen o běžné ladění chyb. V době, kdy už je na světě třetí betaverze Androidu 13, zatím ani není jasné, zda telefon dostane o generaci starší verzi systému. Součástí březnové aktualizace byla lednová (!) aktualizace zabezpečení, která je i teď v červnu stále nejaktuálnější verzí. Na telefon se nedostala záplata z února, března, dubna, května ani června, což rozhodně nelze brát jako definici slovního obratu „pravidelné aktualizace“.

Na kritiku vcelku rychle zareagoval Qualcomm, který vydá další bezpečnostní záplatu 20. června, nikde však nepadlo slovo o tom, že se bude jednat o červnovou verzi, hádáme spíše několik měsíc starou záplatu. A to je pro uživatele smartphonu od Snapdragonu, který se na trh dostal v omezeném počtu kusů, velký problém.

Tito uživatelé totiž pod vidinou exkluzivního smartphonu zaplatili téměř 32 tisíc korun, a již po necelém roce jsou odstaveni na druhou kolej. Telefon trčí na staré verzi Androidu, na které možná zůstane po celou dobu svého životního cyklu, a aktualizace zabezpečení mají do pravidelnosti hodně daleko. Telefon byl nabízen v USA, Číně, Japonsku, Koreji, Německu a ve Velké Británii. U našich západních sousedů už zmizel z katalogu, v Británii je vyprodaný...

Snapdragon chtěl vytvořit špičkový smartphone, který by se mohl v mnohém vyrovnat iPhonům, ale ukazuje se, že hardware není to, co software. Můžete mít špičkový čipset, displeje a foťáky od mobilních gigantů, ale bez řádné softwarové podpory je to stále jen poloviční telefon. A asi se ani nebudeme divit, kdyby Smartphone for Snapdragon Insiders nedostal žádného přímého nástupce...

