Když se hledá umělá zábrana, vždy se něco najde. Apple už podruhé odmítl schválit Epic Store pro iOS

Pokud něco dokazuje, jak pokřiveně jsou nastavené podmínky Applu vzhledem k alternativním aplikačním obchodům v EU, tak to je právě současná situace s obchodem Epic Store. Apple už totiž podruhé zamítl tzv. notarizaci aplikačního obchodu, a tentokrát uvedl proč. Tlačítko pro instalaci her je příliš podobné tomu, které používá App Store, a nápis „Nákupy v aplikaci“ vypadá údajně podobně jako identický nápis v App Storu...



Apple schválil Fortnite pro iOS. Jenže neschválil obchod, v němž by tato hra šla stáhnout. A to i kvůli tvaru a pozici tlačítek ke stažení

Epic si na celou situaci postěžoval na Twitteru a sledující se dělí na dva tábory. Jedna z toho nedělá žádnou vědu, protože se jedná „jen o tlačítko“, druhý se staví na stranu Epicu a kritizuje obstrukce. Jenže to lze zobecnit i na Apple, který by z tlačítka neměl dělat vědu, a pustit aplikační obchodu Epic Games do oběhu. Bazírování na tvaru, pozici či přesném textu je pro Apple jen symbolika odporu vůči pravidlům v EU, kterým se nechce podřídit. A také je pravděpodobné, že Apple na iOS skutečně už znovu nechce vidět Fortnite. To by totiž mohlo být z venčí bráno jako „velká prohra“, a tak se tomu Apple vyhýbá, co to je jen možné. A doplácí na to samotní uživatelé, kteří na obchod Epic Games na iOS musí stále čekat.

Situace je natolik absurdní, že Apple schválil opětovnou existenci na Fortnite na iOS, ale zatím nepovolil obchod, z něhož by si tuto hru mohli uživatelé stáhnout. Žabomyší války tedy i nadále pokračují...

Zdroj: Epic Games