Když se musí po výměně certifikovat i zadní sklo, něco je špatně. iFixit zpětně snížil skóre opravitelnosti iPhonu 14

iFixit, globální lídr v opravách smartphonů, u vybraných telefonů provádí profesionální rozebrání, aby je mohl zhodnotit z hlediska náročnosti oprav. Toto skóre následně udává, jak jednoduše lze telefon rozebrat a vyměnit potřebnou součástku, nejen v servisním středisku, ale také v případě technicky zdatných uživatelů. Za celou dob utestování iFixitu se ještě nestalo, že by zpětně došlo ke snížení skóre. Jenže přesně to se nyní přihodilo iPhonu 14, který si pohoršil ze skóre 7/10 (nejlepší výsledek od dub iPhonu 7) na 4/10.

iFixit v obsáhlém blogu vysvětluje, že běžně hodnotí fyzickou rozborku telefonů, a jak je pro servisní techniky složité dostat se do útrob telefonu, a vyměnit v něm potřebné komponenty, a poté jej opět uvést do původního stavu. Firmě však přerostlo přes srdce chování Applu, který už od roku 2013 vyžaduje certifikaci součástek. Pokud tak uživatelé nebo servisní technici neučiní, na iPhonu přestanou některé vyměněné (a jinak funkční) komponenty uměle fungovat a na displeji se začnou objevovat varování o možných použitých neoriginálních součástkách.



Máte vlastní zařízení, originální součástku, jste zkušený uživatel a vyměníte si ji sami – a toto je výsledek. Bez certfikace (samozřejmě placené) nemusí nově vyměněné komponenty v iPhonu fungovat, a prakticky se nezbavíte otravných notifikací

I přesto, že máte originální součástku, je třeba ji ještě propojit s certifikačním serverem, aby se „spárovala“ s databází. Jenže, to samozřejmě není zadarmo. A pak tu máme ještě samotné objednávání součástek, které servisy nemohou držet skladem. Musí totiž Applu ještě před opravou do systému vložit sériové číslo iPhonu, z něhož se zjistí provázanost s displejem a baterií a předběžně se „schválí“ i instalace nové komponenty. Bez tohoto „předschválení“ není možné dodatečné ověření nové součástky v iPhonu, a tak vás bude systém neustále otravovat notifikacemi týkající se „originality“ použité baterie, displeje nebo fotoaparátů.

Pohár trpělivosti přetekl

První náznaky softwarových omezení vyměněných komponent iPhonů bez jejich certifikace jsou na trhu už od roku 2013. Ve svých začátcích se jednalo o ušlechtilý přístup. Apple chtěl zamezit tomu, aby se v servisech do iPhonů instalovaly komponenty z kradených zařízení. Pokud si je vlastník neodstraní ze svého Apple ID, jsou nálezci (či zloději) úplně k ničemu. A tak se nabízelo alespoň jejich rozebrání na součástky.

Jenže zatímco první certifikace se týkala Touch ID, do dnešních dní se rozšířila už na sedm komponent. Když iFixit zjistil, že si bez certifikace nevyměníte sami ani původní zadní sklo na iPhonu za nové originální (fotky s bleskem se neuloží do paměti telefonu), pohár trpělivosti přetekl. I přesto, že firma chválila Apple za nové vnitřní uspořádání, které výrazně zjednodušuje opravy, softwarově udržuje Apple výrazný blok, který prakticky „znemožňuje“ opravy. A to v době, kdy se, zejména v USA, přetřásá právo na domácí opravy telefonů více, než kdy jindy.



Jak šel čas s povinnými certifikacemi náhradních dílů pro iPhony. iFixit se obává, že se situace u iPhonů 15 ještě vyostří...

U iPhonů nejdříve přestávaly pracovat vyměněné čtečky otisků prstů, u iPhonu XS po výměně originálního displeje zmizela funkce True Tone, po kauze #batteryGate zase Apple začal zamykat baterie. Pokud nebyla certifikovaná, uživatel nové originální baterie si nemohl zjistit informace o jejím zdraví. Později se stejným omezením přišlo i Face ID, které se muselo vytahovat a vkládat do nového displeje. Od iPhonu 13 však už ani vytažení nepomůže, protože Face ID v novém displejovém panelu se samo zablokuje. Leda, že byste jej certifikovali...

Zatímco dříve začala certifikace součástek se šlechetnými úmysly, dnes už je to systematická strategie Applu na omezení oprav. Máte své vlastní zařízení, máte originální součástku, vyměníte si ji třeba i sami, ale kvůli nutné certifikaci nebude zcela uměle fungovat. Vítejte ve 21. století.

Výrazně horší skóre

iFixit tak iPhonu 14 udělil nové skóre. Místo optimistického 7/10 dostal telefon 4/10. A to je maximum co může iFixit v dané situaci udělat, a současně informovat o praktikách Applu, které jsou už za hranou toho, co se dá překousnout. Změnu skóre u dalších iPhonů, které se stále nabízejí na trhu, Apple (zatím) neplánuje.

A nemluvě o tom, že servisy, které jsou součástí programu IRPP (Independent Repair Provider Program), jsou nuceny Applem k tomu, aby mu zasílaly osobní údaje zájemců o opravy. Servisní centra současně musí souhlasit s možnými audity a inspekcemi ze strany Applu, a to až po dobu pěti let poté, co firmy z programu IRPP odstoupí!

A ty servisy, které s Applem takto nespolupracují, mají smůlu. Součástky sice zájemcům o opravy vymění, ale nemohou (zaručit) jejich certifikaci. Nebo hledají jiné způsoby, jak originální součástky „zoriginálnět“. A to zavání, nejen nekalými praktikami na straně Applu, ale také právě díky tomu hrozí velké množství e-odpadu. Jak v podobě funkčních necertifikovaných komponent, tak v podobě opravených iPhonů, kterým nic není, jen otravují uživatele nekonečnými varováními na originalitu použitých součástek.

„Nekalé praktiky“ a „e-odpad“, to je pro EU něco jako červený hadr na býka. Je tedy velmi pravděpodobné, že to bude muset být právě Evropa, která se v tomto směru bude muset velmi rychle zabývat další regulací. Třeba proto, aby vrátila právo na opravu iPhonů do rukou jejich uživatelů. Aktuálně platí jen to, že mají být v telefonech baterie od roku 2027 povinně uživatelsky vyměnitelné. Certifikaci baterií však žádné nařízení explicitně nezmiňuje...

Zdroj: iFixit