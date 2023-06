Když se retro spojí s modernou. Nothing ukázal aplikaci pro skládání Glyphů, nejdříve ji dostane nový Phone (2)

Pamatujete si, když jste u svého starého hloupého telefonu mohli skládat své vlastní melodie? U některých telefonů bylo možné složit pouze jednohlasé vyzvánění, u jiných jste měli zase k dispozici čtyři nebo dokonce více „nástrojů“, které šlo v rámci polyfonního vyzvánění různě nakombinovat. Londýnská značka Nothing se nově oznámenou aplikací vrací trochu do historie, jenže ji spojuje s novodobými funkcemi.

Nothing Phone (1) zaujal zejména díky netradičním blikajícím zádům. Výrobce pro různé blikající vzory používá označení Glyph, a nově vám dovolí na telefonu „složit si“ vlastní vyzvánění doplněné animací. Konkrétně to zajistí aplikace Glyph Composer, ve které si vyberete styl zvuků, na které se mapuje poblikávání některé části zad.



Takto vypadá aplikace Glyph Composer, která vám u Nothing Phone (1) a Phone (2) umožní složit vlastní melodii pro vyzvánění, kteoru doprovází blikající „Glyphy“ na zádech

Součástí mobilní aplikace je i tzv. „Glyph Sound Pack“ od hudební skupiny Swedish House Mafia, alternativně v ní budou i další zvukové balíčky. Např. zvuk modemu nebo brouků. Značka Nothing však blíže neuvádí, kdy se tento „skladatel“ do telefonů dostane. Mezi řádky se očekává, že bude součástí nadstavby Nothing OS 2.0, na které bude běžet připravovaný Nothing Phone (2), značka však potvrdila, že bude skladatel určen i pro první generaci telefonu, která by měla dostat potřebný update koncem srpna.

Ukázka aplikace Glyph Composer:

Představením aplikace Glyph Composer láká firma Nothing na premiéru druhé generace Nothing Phone (2), která se odehraje doslova za několik dní. Základní půdorys telefonu má zůstat meze změn. Čekejte tedy rovný displej, široké hrany a opět blikající záda se dvěma fotoaparáty. Vizuálně by měla nastat největší změna u displeje, jehož průstřel nebude u kraje, ale vycentrovaný. Další změnou bude výkonnější hardware, jenže díky tomu se zvýší i koncová cena telefonu.

Premiéra druhého smartphonu značky Nothing proběhne 11. července od 17:00, sledovat ji bude možné přímo na webu značky.